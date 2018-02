Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Raiven z Vidom Valičem, svojim sovoditeljem Eme 2018. Foto: Jani Ugrin Dodaj v

V ponedeljek klepetajte z Raiven!

Kaj si želite vprašati sovoditeljico Eme?

18. februar 2018 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek ob 10.00 v MMC-jevo spletno klepetalnico prihaja Raiven, lani tekmovalka na Emi, letos pa sovoditeljica Vida Valiča.

Kako se pripravlja na sobotni finale, kaj meni o letošnjih tekmovalcih, je bila pred vodenjem bolj živčna kot pred svojimi pevskimi nastopi ... Vse to in še več boste lahko povprašali 21-letno pevko in harfistko, ko se nam pridruži v naši redakciji.

Sara Briški Cirman, kot je pravo ime izvajalke, se je z glasbo začela ukvarjati pri rosnih štirih letih, s harfo pa je končala tako nižjo kot srednjo glasbeno šolo. Srednjo šolo je obiskovala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, smer harfa, džezovsko petje in solopetje ter program umetniške gimnazije.

Leta 2015 je maturirala iz solopetja in svoje glasbeno izobraževanje nadaljevala na ljubljanski Akademiji za glasbo (solopetje − opera).

Na Emi je nastopila dvakrat - leta 2016 s skladbo Črno bel, s katero je končala na drugem mestu, lani pa s skladbo Zažarim, s katero se je uvrstila na tretje mesto.

K. S.