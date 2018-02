Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Osem finalistov Eme 2018. Foto: MMC RTV SLO

Video: Prisluhnite osmerici, ki se bo potegovala za evrovizijski nastop

Finale Eme bo 24. februarja

17. februar 2018 ob 22:16,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 22:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osem izvajalcev si je v predizboru pripelo finale Eme 2018, a le eden izmed njih pa se bo veselil nastopa na Evroviziji 2018. Prisluhnite jim še enkrat in povejte, koga bi na Portugalsko poslali vi!

Na predizboru je nastopilo 16 izvajalcev in izvajalk, osmerica pa je prepričala žirijo in gledalce z naslednjimi pesmimi: Proper - Ukraden cvet, Lara Kadis - Zdaj sem tu, BQL - Ptica, Indigo - Vesna, Ina Shai - V nebo, Marina Martensson - Blizu, Nuška Drašček - Ne zapusti me zdaj.

Vsem skladbam lahko prisluhnete še enkrat, dvakrat, trikrat ... Do 24. februarja, ko bo potekal finale Eme, imate še veliko časa za poslušanje. Kaj menite, kdo nas bo zastopal na Evroviziji 2018?

VIDEO Nuška Drašček - Ne zapusti me zdaj

VIDEO Marina Martensson - Blizu

VIDEO INA SHAI - V nebo

VIDEO Indigo - Vesna

VIDEO Lea Sirk - Hvala, ne!

VIDEO BQL - Ptica

VIDEO Lara Kadis - Zdaj sem tu

VIDEO Proper - Ukraden cvet

D. S., T. H.