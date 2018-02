Zdaj gre zares: nocoj prvo dejanje letošnje Eme

Telefonske številke za glasovanje .

- S stacionarnih telefonov 090-34-dvomestna zaporedna številka nastopa (od 01-09 in od 10-16)

- Z mobilnih telefonov *303* zaporedna številka nastopa (od 1-9 in od 10-16) # in kliči

Cena klica je 0,63 €

Klici so omogočeni klicateljem iz omrežij naslednjih fiksnih operaterjev: Telekom Slovenije, T-2, A1, Detel Global, Telemach, Mega M, Softnet, Novatel, Alstar in Eurotel. Klici so omogočeni tudi iz mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, A1, Izimobila, T-2, Telemacha in Mega M. Z vsake telefonske številke se lahko glasuje največ petkrat.