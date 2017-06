Foto: Isle of Wight kot uvod v festivalsko poletje v Veliki Britaniji

Festival v polnem teku

10. junij 2017 ob 13:24

Newport - MMC RTV SLO

Na angleškem otoku Isle of Wight se je začel istoimenski glasbeni festival, ki napoveduje pestro festivalsko poletje na britanskem otočju.

Prvi večer je zaznamoval nastop Davida Guette na glavnem odru, poleg njega pa so med glavnimi nastopajočimi še Arcade Fire in Rod Stewart. "Letos imamo najboljše nastopajoče v zgodovini festivala," je dejal organizator John Giddings. Festival letos poteka 16. leto zapored - leta 2002 so namreč znova obudili legendaren festival, ki je potekal v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Poleg že omenjenih glasbenikov se bodo na različnih odrih med drugim zvrstili še Bastille, George Ezra, Clean Bandit, The Kooks in Razorlight.

Giddings je za Absolute Radio dodal, da mu je Arcade Fire pred leti predstavil David Bowie. "Zdeli so se kot super ljudje, a za njih mi je leta nazaj prvič povedal David Bowie. Rekel je, da njih pa resnično moram poslušati."

Od ponovnega začetka festivala leta 2002 so tam nastopili tudi The Rolling Stones, Paul McCartney, REM, Coldplay, Blur in Foo Fighters.

Organizatorji poudarjajo, da so zaradi nedavnih dogodkov poskrbeli tudi za okrepljeno varnost na samem prizorišču in okrog njega.

Več utrinkov iz festivala si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Reuters