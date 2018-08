Foto: Na MTV-nagradah slavila Camila Cabello; poklon Arethi Franklin

Drake in Bruno Mars ostala praznih rok

21. avgust 2018 ob 15:14

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Na podelitvi letošnjih MTV-jevih videonagrad je slavila mlada glasbenica Camila Cabello, ki je bila izbrana za umetnico leta, hkrati pa je dobila še kipec za najboljši video. Glasbena industrija se je na slovesnosti poklonila tudi pred kratkim umrli umetnici Arethi Franklin.

"Ne morem verjeti, da je to zame," je dejala Camila Cabello, nekdanja članica zasedbe Fith Harmony, ki se je leta 2016 podala na samostojno glasbeno pot, ko je prevzela nagradi za umetnico in video leta za pesem Havana, pri kateri je sodelovala z raperjem Youngom Thugom.

Cardi B je dobila kipec za najboljšo debitantko z uspešnico I Like It. Nagrado za pesem leta je dobil Post Malone za pesem Rockstar, za najboljši video s sporočilom pa Childish Gambino za videospot This Is America, ki govori o identiteti temnopoltih in policijski brutalnosti.

Slavila je tudi Ariana Grande, in sicer z najboljšo pop skladbo No Tears Left to Cry, Nicki Minaj v kategoriji hip hopa s Chun-Li, J Balvin in Willy William v kategoriji latinoglasbe s pesmijo Mi Gente, Avicii je posmrtno dobil nagrado za pesem Lonely Together, ki jo je posnel z Rito Oro, v kategoriji rockovske glasbe pa so slavili Imagine Dragons s skladbo Whatever It Takes.

Znana glasbenika Drake in Bruno Mars sta kljub več nominacijam na sinočnji podelitvi ostala popolnoma praznih rok.

Podelitev so z glasbenimi nastopi popestrili Ariana Grande, Nicki Minaj, Aerosmith, Shawn Mendes in Travis Scott. Nastopila pa je tudi Jennifer Lopez, ki je letos prejela nagrado za 20 let kariere, nastopila pa je z nekaterimi svojimi največjimi uspešnicami.

V sklopu slovesnosti so se poklonili tudi umrli kraljici soula Arethi Franklin. Madonna je ob tej priložnosti spregovorila o vplivu, ki ga je imela pokojna glasbenica na številne generacije glasbenikov, predvsem z uspešnicami, kot so Natural Woman, Respect in I Say a Little Prayer. "Želim se ti zahvaliti, Aretha, ker si nas vse navdihovala. Naj živi kraljica," je dejala Madonna.

