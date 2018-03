Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Pri izvedbi skladbe Energy ni manjkal značilni dvig, s katerim je Derenda pustila sled na Evroviziji leta 2001. Foto: Sandi Fišer Sepe si je za to priložnost obul posebne čevlje. Foto: Sandi Fišer Derenda je napolnila Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Foto: Sandi Fišer Repertoar: - Naj mi dež napolni dlan

- Na štiri oči

- Ni mi žal

- Moja soseska

- Kakor ptica, kakor pesem

- The Greatest Love Of All

- Unforgettable

- Pesek v oči

- Poletna noč

- Cabaret

- Sanjam o domovini

- Kot da je prvič

- Usojena

- Boginja

- Ne kliči me

- Vzemi me veter

- Čez dvajset let

- Tip Top

- Nekaj lepega je v meni

- Prvič in zadnjič

- Noe, Noe

- Sanjajva

- Ne, ni res

- I Will Always Love You

- Zato sem noro te ljubila Na odru se ji je pridružil tudi sin Matevž, s katerim sta med drugim nastopala v muzikalu Vesna. Foto: Sandi Fišer Dodaj v

Foto: Nuša Derenda, dve desetletji samostojne poti, ena energija

MMC na koncertu Nuše Derende

18. marec 2018 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Posnela številne uspešnice, zmagala na različnih festivalih, zastopala Slovenijo na Evroviziji. To je kratek povzetek 20 let, ki jih je Nuša Derenda preživela na samostojni poti, ta dosežek pa je kronala z nastopom v polni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Retrospektiva je bila rdeča nit sobotnega večera v hramu kulture. Derenda je v beli obleki svoj večer obujanja spominov začela na najvišjem delu stopnišča, pod katerim so sedeli člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija na čelu z dirigentom Patrikom Greblom in njene spremljevalne skupine. Toda nostalgijo je za začetek pustila ob strani in se občinstvu predstavila s svojim predzadnjim singlom – balado Naj mi dež napolni dlan. V nadaljevanju je predstavila še svoj zadnji singel, ki je postal kulisa ene izmed slovenskih nadaljevank na komercialni televiziji Usojena.

Pustila je, da je v ospredju glasba. Klimaks je stopnjevala s skladbami izpod peresa Urše in Matjaža Vlašiča, njenih dolgoletnih soustvarjalcev glasbene identitete, priredbami, zimzelenimi skladbami iz zakladnice Slovenske popevke, se dotaknila kabareta, se spomnila zgodnjih začetkov (ob boku svojega moža Frenka na harmoniki) in postregla z venčkom skladb, ki jih je v teh letih predstavljala na izboru Ema.

Na odru ni stala sama. Že pri skladbi Moja soseska sta se ji pridružila mladinska pevska zbora osnovne šole Artiče in Brežice, ki sta ob njej ostala tudi ob pesmi Kakor ptica, kakor pesem. Še enkrat pa je poudarila, da se njeni dosežki v zadnjih dveh desetletjih niso vrteli zgolj okoli glasbe, ampak tudi družine. Tako je ob prihodu svojega posebnega pevskega gosta (edinega sinoči) - sina Matevža, o svojih sinovih povedala: "Želela sem jima dati dve darili: prvo so korenine in drugo krila."

Posnetek koncerta si boste lahko pogledali na Televiziji Slovenija.

Sledila je njuna interpretacija najbolj znane skladbe Irvinga Gordona Unforgettable. "Ja, hitro odidejo. Pesek v oči si mečemo, če mislimo, da bodo ostali ob nas, doma," je po Matevževem odhodu povedala Derenda in s tem tudi napovedala eno svojih najbolj popularnih skladb Pesek v oči, ki je v preobleki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija dobila novo svežino, drugačno od izvirne popforme.

Nepozabna Poletna noč s Sepetom

Poudarila je, da je velika ljubiteljica Slovenske popevke. "Meni ena najljubših je skladba Poletna noč," je priznala in ob tej priložnosti povabila na oder Mojmirja Sepeta, ki so mu namenili bučen aplavz. Kot zanimivost: za to priložnost je Mojzes, Sepeta se je prijel tak vzdevek, obul čevlje, ki si jih je pred tem nadel samo leta 1966. Tako je, leta 1966, ko je dirigiral na Evroviziji.

Skladbi, ki sta zakoreninili njene samostojne začetke (Vzemi me veter (skladba, ki jo je napisala Majda Arh in s katero je Derenda zmagala v oddaji Orion po izboru občinstva) ter Čez dvajset let), pa je izvedla ob spremljavi mešanega pevskega zbora VIVA iz Brežic, s tem da se mu je pri skladbi Vzemi me veter Derenda pridružila v zadnji tretjini.

Za konec je pustila skladbe, ki so zaznamovale njene nastope na Emi – Tip Top, Nekaj lepega je v meni, Prvič in zadnjič, Noe, Noe, Sanjajva ter Ne, ni res, ki ji je sledil tudi delček angleške različice Energy, s katero je leta 2001 prepričala evrovizijske oboževalce in – kot je poudaril povezovalec programa Tilen Artač – "osvojila sedmo mesto. Vprašanje, kdaj bomo spet tako visoko uvrščeni."

Vsi obrazi Tilna Artača

Prav Artač je bil tisti jeziček na tehtnici, ki je dodatno popestril večer. "Ko srečava se spet čez 20 let. V oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo. A nama bo hudo. A žal prepozno bo," je že v uvodu začel z recitiranjem verzov skladbe Čez 20 let. Nato pa z imitacijo Karla Erjavca dodal: "Za stranko DeSUS ni n'kol prepozn'."

Artač se je na odru pojavil ob vsakem odmoru, ki ga je Derenda (razen ob prvi vrnitvi Artača na oder, ko se mu je pridružila) izkoristila, da se je preoblekla, in se vživljal v like prepoznavnih obrazov Televizije Slovenije (Marcela Štefančiča Jr., ki je gostil Derendo v Studiu City, Slavka Bobovnika, ki je gostil v Odmevih Frenka, in Danico Lorenčič, ki je v Polnočnem klubu gostila Grebla) ter Dimitrija Rupla, ki je za zbrane pripravil svojo različico skladbe Kuža pazi.

Derenda je večer sklenila s priredbama, in sicer s skladbama I Will Always Love You (svojo naklonjenost do skladb Houstonove, čeprav je omenjeno skladbo najprej izvajala Dolly Parton, je Derenda poudarila že na začetku koncerta ob priredbi The Greatest Love Of All) ter skladbo Zato sem noro te ljubila (ki jo je v izvirniku zapela Tatjana Gros).

In če sklenemo z besedami Tilna Artača, ki jih je namenil Derendi pred začetkom dvournega glasbenega programa v hramu kulture: "Ne vem, zakaj si dala naslov koncerta Nuša Derenda čez 20 let. Naslov bi moral biti Nuša Derenda 20 let. Se strinjate?"

Več utrinkov s koncerta in po njem si lahko pogledate spodaj.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer