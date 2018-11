Člani skupine so nastopili tudi v novi preobleki, ki je v rdečo nit ujela idrijsko čipko. Za novo podobo sta poskrbeli oblikovalka Jana Mršnik ter idejna vodja in članica skupine Urša Cigler. Foto: Sašo Huzjak Kreativno vodstvo skupine sestavljajo člani Andraž Slakan, Nastja Vodenik, Ana Marčun, Kristjan Virtič in Mateja MacKenzie Zwitter. Foto: Sašo Huzjak Med občinstvom je bilo opaziti tudi Dalaja Eegola in Mirando Rumino. Foto: Sašo Huzjan Dodaj v

Foto: Potovanje skozi domače glasbeno ustvarjanje s Perpetuum Jazzile

Le slovensko: Od zimzelenih melodij do aktualnih uspešnic

18. november 2018 ob 11:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vokalni orkester Perpetuum Jazzile se je v soboto vrnil na največji slovenski glasbeni oder in pred domače občinstvo, kjer so se pred Areno Stožice predstavili s koncertom Le slovensko.

V dobrih dveh urah se je 44-članska zasedba, ki zadnjih 15 let poleg domačih osvaja tudi tuje odre, s programom poklonila slovenskemu glasbenemu ustvarjanju. S koncertnim dogodkom Le slovensko se je Perpetuum Jazzile prvič v svoji 35-letni zgodovini osredotočil na izključno slovenske avtorje in ustvarjalce. Skozi večer so se z občinstvom sprehodili od zimzelenih melodij pa vse do uspešnic, ki krojijo današnje domače glasbene lestvice. Želja članov skupine je bila namreč, da bi se poklonili najbolj zvestemu domačemu občinstvu kot tudi kolegom, avtorjem in izvajalcem, ki s svojim delom bogatijo slovenski glasbeni prostor.

Koncert je odprla uvodna pesem Slovenija, moja dežela avtorja Janija Goloba in izvajalca Ota Pestnerja. Sledila je priredba pesmi Svet je tvoj, ki jo je spisala in v izvirniku odpela Nina Pušlar. Program se je nadaljeval s skladbo Dober dan, življenje, za katero je glasbo napisal Rok Golob, besedilo pa pokojni Tone Pavček. Sepetova Poletna noč, ljudska Pastirče mlado, za katero je Perpetuum Jazzile pred slabim mesecem izdal tudi videospot, in Samo nasmeh je bolj grenak velikega Jožeta Privška so dodatno odstrli vpogled v globino slovenskega glasbenega ustvarjanja.

Sprehodu med zimzelenčki in ljudskimi toni so sledili legendarna Od višine se zvrti avtorja Aleša Klinarja in izvajalcev Vlada Kreslina z Malimi bogovi, Srajica, Mesto sanj in Dobra vila skupine Tabu. Po krajšem premoru se je skupina na oder vrnila z urbanimi ritmi, začenši z B mašino skupine Siddharta, skladbo Čudna noč nad mestom spi in poskočno Lep je dan, ki jo v originalu poje Anja Rupel. Uradni del programa se je sklenil s pesmimi Ona bo moja, ljudsko Dajte, dajte in Samo milijon nas je, priredbo, ki jo je skupina predstavila že lani v sklopu showa Le spectacle.

Na željo občinstva, ki je koncert pospremilo z bučnim aplavzom, se je 44-članska zasedba z že znanim medley kolažem večnih hitov skupine Avseniki vrnila na oder. V slovo pa so pomahali z aranžmajem So najlepše pesmi že napisane? skupine Hazard.

A. K., foto: Sašo Huzjak