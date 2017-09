Foto: Rock in Rio privabil množico glasbenih navdušencev

Med nastopajočimi tudi Guns N' Roses in The Who

17. september 2017 ob 17:33

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

Rock in Rio velja za enega izmed bolj odmevnih svetovnih glasbenih festivalov, ki s pestrim naborom glasbenih imen vsako leto privabi množico obiskovalcev z vsega sveta.

Letošnji festival se je začel 15. septembra, v sklopu otvoritvenega večera pa bi na oder morala stopiti tudi Lady Gaga, ki je morala zaradi zdravstvenih težav nastop odpovedati, nadomestili pa so jo Maroon 5, ki so tako nastopili dva večera zapored.

Lady Gaga, ki je letos med drugim navdušila tudi s svojim nastopom na Super Bowlu, je nastop morala odpovedati zaradi "izredno močnih bolečin", zaradi katerih je bila tudi hospitalizirana. Gre za kronično bolezen, fibromialgijo, zaradi katere pogosto čuti bolečino v mišicah, o njej pa je podrobneje spregovorila v Netflixovem dokumentarnem filmu Gaga: Five Foot Two.

Do sklepnega večera 24. septembra se bodo na glasbenih odrih zvrstila še številna odmevna glasbena imena, med drugim tudi Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Who, Red Hot Chili Peppers in Thirty Seconds To Mars.

Več utrinkov prvih dveh večerov si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Reuters