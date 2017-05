Foto: Svetovne zvezde v Umagu in porodni krči festivala Sea Star

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festivalsko dogajanje se je zadnji teden v maju preselilo v Umag. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Za vrhunec petkovega večera so poskrbeli The Prodigy. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Slovenske barve je med drugim zastopal tudi didžej Umek. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer V "kino programu" festivala so predvajali najboljše izseke preteklih izdaj festivala Exit. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Repertoar The Prodigy: - Everybody in the Place - Breathe

- Nasty

- Omen

- Wild Frontier

- Firestarter

- The Day Is My Enemy

- Roadblox

- Voodoo People

- Get Your Fight On

- Run With the Wolves

- Invaders Must Die

- Smack My Bitch Up

- Their Law

- No Good (Start the Dance)

- Take Me to the Hospital

28. maj 2017 ob 19:37

Umag - MMC RTV SLO

Umag je ta konec tedna za 20.000 ljudi postal prvo festivalsko postajališče tega poletja. Festival Sea Star so zaznamovali nastopi The Prodigy, Fatboy Slima, Paula Kalkbrennerja, Pendulum, Dubioze Kolektiv in didžeja Umeka.

Organizatorji festivala Exit so ogrevanje za julijsko zabavo na Petrovaradinski trdnjavi postavili v neposredno bližino Slovenije in temu primerena je bila tudi sestava obiskovalcev, kjer slovenski jezik še zdaleč ni bil redkost. Kompleks Stella Maris se je za štiri dni spremenil v prizorišče za več kot 70 izvajalcev, ki so se zvrstili na šestih različnih odrih.

Organizatorji so ponudbo želeli približati čim bolj raznovrstnemu občinstvu, kar so nakazali že z najavo nastopajočimi, med katerimi so poleg že omenjenih nosilcev festivala na odre stopili tudi Elemental, Bad Copy, Brkovi, Artan Lili, Jonathan, High5 & Kukus, Kiša metaka, Krankšvester in Sassja. In ta raznovrstnost nastopajočih je tudi botrovala k zaključni opazki, da festival še išče svoje občinstvo.

Glavnina dogajanja je bila postavljena na odra Nautilus Arena (postavljenemu na centralnem delu ATP stadiona) in Addiko Tesla. Čeprav je festival svoja vrata odprl že v četrtek z nastopi S.A.R.S., Ramba Amadeusa, Kawasaki 3p, Kandžije, M.O.R.T. in drugimi, se je večina proti Istri odpeljala šele v petek. Največ preglavic je organizatorjem in obiskovalcem povzročil petkov naval okoli 21. ure, ko je bilo treba za vstop (vhod na festival je bil samo en) čakati tudi več kot pol ure. Pomanjkanje informacij in čakanje na pa je še enkrat potrdilo, da gre za prvo izvedbo.

Tiste, ki so v petek prišli med prvimi na prizorišče, so med prvimi pozdravili kamniški traperji Matter. "Vemo, da večina tu ne razume našega jezika, ampak nas 'itak' tudi doma ne 'štekajo'," so poudarili v enem izmed nagovorov Dario Nožič Serini (Dacho), Matej Tunja (Tunja) in Luka Lah (Levanael). V enem izmed njihovih zadnjih nastopov tega poletja (ulovite jih lahko še 22. junija v Pritličju) niso izostale skladbe, kot so Anakonda, Pimpin' Piaf, Meduze, Safari, Dizeldorf ...

In če je Matter doletela usoda "ogrevalnih" izvajalcev, je bilo popolnoma drugačna slika nekaj ur kasneje, ko je na oder Nautilus Arena stopil Umek in napolnil prizorišče do zadnjega kotička - tako da so zamudniki morali ostati pred vhodom. Omenimo še, da je slovenske barve v petek pred Umekom zastopal še Aney F.

Prodigy upravičili sloves nosilca festivala

Prvo ime petkovega večera so bili nesporno britanski "magični voodoo" čarovniki The Prodigy, ki so dvignili nabito polno prizorišče Addiko Tesla že s prvimi ritmi Everbody in the Place. Liam, Keith in Maxim so samo nizali uspešnico za uspešnico, kot so Breathe, Firestarter, Voodoo People, Smack My Bitch Up ... Omeniti je treba posebni remiks skladbe The Day Is My Enemy in pa izvedbo skladbe No Good (Start to Dance), s katero so dopolnili svojo trojico skladb ob vrnitvi na oder. Večer so kot je v njihovi navadi zaključili s skladbo Take Me to the Hospital.

Noč so zaznamovali tudi prvaki dubstepa Modestep, ki so prvič v regiji nastopili v živo. Kombinacija drum'n'bassa se je izkazala za popolno nadaljevanje smeri, ki so jo pred tem začrtali Prodigy in Dubioza Kolektiv. Prav oni so bili eni izmed prvih izvajalcev na festivalu, ki so napolnili prizorišče.

"Prijatelji in prijateljice, dekleta in fantje ustvarite malce hrupa," so po sinhronem vzklikanju "Du-bi-o-za, Du-bi-o-za", svoje občinstvo pozdravili člani Dubioze. Svojo dobro uro in 15 minut so začeli s skladbami Volio BiH, U.S.A., One more time in Tranzicija. Simpatije so znova poželi z dvigom zastave Pirate Bay kot uvod v skladbo Free.mp3. Manjkale pa niso niti stare uspešnice, kot so Firma ilegal, Marijuana, Kažu, Walter in Kokuz. Zaigrali pa so tudi svoj nov singel Himna generacije.

"Naučili vas bomo bosanski tango, če želite. Obstajata samo dva koraka. Prvi je enostaven - čustvenega karakterja - samo objeti se morate. Vsi. Tudi snemalci. Ste objemate? Je lepo, kajne," je zbrane nagovarjal Brano Jakubović in nadaljeval: "Ste pripravljeni na drugi korak tanga? Ta je tudi enostaven, ampak je fizičnega značaja, ne čustvenega. Znate po italijansko šteti do pet? Poznate skupino Plavi orkester iz Sarajeva? Po italijansko se šteje uno, due, tre, kvatro, suada." In tako so Dubioza Kolektiv dvignili zbrane še enkrat več pred izvedbo No Escape (from Balkan). Že pred tem pa so na najboljši možni način pripravili na nadaljevanje festivala, ko so z Balkan Funk zaigrali na čustva oboževalcev Fatboy Slima.

Fatboy Slim prvo ime sobotne noči

Britanski mojster elektronike je v soboto v maniri slogana "Eat. Sleep. Rave. Repeat."* dvigoval vzdušje z nepogrešljivimi uspešnicami Rockafeller Skank, Right Here, Right Now, Push the Tempo in številne druge, ki jih je zapakiral v tako dinamično celoto, da obiskovalci niso dobili niti sekunde za predah. Sobotni elektronski paket je nadaljeval Paul Kalkbrenner, ki je ekskluzivno v regiji predstavil svoj set "Back to the Future", s katerim oživlja duh rejv scene iz zgodnjih 90. let prejšnjega stoletja.

Podobno kot privrženci Umeka pa so pred vrati na prizorišče ostali v soboto ljubitelji d'n'b senzacije Pendulum, saj so jih zaradi zapolnjenosti prizorišča varnostniki držali pred vhodom. A tisti, ki so prišli pravočasno, so bili priča živim izvedbam večnim himnam, kot so Blood Sugar, Tarantula, Bonfire, Prompane Nightmares in Watercolour. Od ostalih nastopajočih v soboto je treba omeniti še zapomljive nastope hrvaških zasedb Elemental, Artan Lili, Jonathan ter Pips, Chips & Videoclips.

Končna beseda je pripadla producentu in didžeju Mahmutu Orhanu, ki je danes skrbel za brezplačni festivalski program.

Več utrinkov pa si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer