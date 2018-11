Glasbenica Dido prvič po 15 letih na turnejo

Napovedala tudi nov album

12. november 2018 ob 21:06

London - MMC RTV SLO

Glasbenica Dido, ki je v svoji karieri prodala več milijonov albumov, je po 15 letih napovedala, da se spet odpravlja na svetovno turnejo.

Najavljenih je 27 datumov, in sicer se turneja 5. maja prihodnje leto začne v Pragi, najbliže nam pa bo nastopila 11. maja na Dunaju. Po koncertih v celinski Evropi se bo odpravila še v Veliko Britanijo, sledili pa bodo še datumi po ZDA.

Kot poroča BBC, se bodo oboževalci na koncertih lahko razveselili uspešnic, kot so Thank You, Here With Me in White Flag, hkrati pa tudi novih skladb s studijskega albuma Still On My Mind, katerega izid je napovedala za 8. marec prihodnje leto. Prvi singel je 46-letna glasbenica že predstavila javnosti, naslovila pa ga je Hurricanes.

Gre za njen prvi studijski album po petih letih, napisala pa ga je skupaj z bratom Rollom. Pred tem je album nazadnje izdala leta 2013, z naslovom Girl Who Got Away, in na glasbenih lestvicah se je najviše povzpel do petega mesta.

Pojasnila je, da je bilo ustvarjanje tega albuma popolnoma preprosto, saj ga je ustvarjala s tisto osebo, s katero si je tega želela, poleg tega pa je skoraj vse lahko posnela doma na kavču. "Na album sem želela ujeti občutek, ki ga sama še vedno dobim prav vedno, ko poslušam glasbo. Gre za občutek, ob katerem ne potrebuješ ničesar drugega."

Nekateri izmed njenih prvih albumov – denimo No Angel iz leta 1999 in Life For Rent iz leta 2003 – se še vedno uvrščajo med najbolje prodajane britanske albume.

Vstopnice za turnejo bodo v prodaji od 16. novembra naprej.

P. B.