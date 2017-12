Gramatik s svojo kriptovaluto v 24 urah zaslužil okoli dva milijona evrov

Kriptovalute v svetu glasbe

20. december 2017 ob 20:33

New York - MMC RTV SLO

Slovenski didžej in producent, ki živi in dela v New Yorku, Gramatik je vzbudil pozornost svetovne javnosti, ko se je kot prvi glasbenik odločil za prodor v svet digitalnih valut in ustanovil svojo kriptovaluto, ki jo je poimenoval GRMTK.

Gramatik, čigar pravo ime je Denis Jašarević, je 9. novembra spisal zgodovino, ko je kot prvi svetovno znani glasbenik začel zbirati zagonska sredstva za izdajo kriptožetonov oziroma lastne digitalne valute. Tako je omogočil svojim oboževalcem in vlagateljem, da neposredno vložijo v njegovo delo in si tako omogočijo, da bi z njim v prihodnosti delili dobiček.

Natančneje: njegovi oboževalci so lahko žetone GRMTK kupili z uveljavljeno kriptovaluto ethereum. V enem dnevu je prodal vseh 25 milijonov kriptožetonov GRMTK in zbral 2,25 milijona ameriških dolarjev (oziroma okoli dva milijona evrov). Za to potezo se je odločil, ker se je želel znebiti posredovanja založbe pri deljenju svoje glasbe s poslušalci.

"Imel sem slabo izkušnjo z manjšo glasbeno založbo in imam tudi prijatelje, ki so imeli z založbami še slabše izkušnje," je pojasnil Gramatik v pogovoru za britanski BBC in nadaljeval: "Ne potrebujem založbe, da iz mene srka življenje. Vedno so mi šli na živce posredniki v industriji, ki želijo iztržiti denar na račun glasbenika. To pomeni, da se morajo ustvarjalci preizkusiti še kot poslovneži - in številni med njimi to niso."

Gramatik se ob tem zaveda, da je poskusni zajček, kar ga ne moti. "Ta tehnologija ima potencial, da spremeni industrijo," je razmišljal producent. Kriptovaluto GRMTK so ustvarili v studiu SingularDTV v sodelovanju s soustanoviteljem ethereuma Joejem Lubinom. Ta meni, da bodo kriptovalute spremenile življenja glasbenikov, saj bodo lahko z njihovo pomočjo izpustili posredovanje založb in vzpostavili neposredni stik s poslušalci.

Še vedno luknje v sistemu

"To pomeni, da se bodo lahko glasbeniki znebili nekaterih poslovnih delov v glasbeni industriji in mogoče zaradi tega računali manj za svojo glasbo, a hkrati zaslužili malce več kot ustvarjalci vsebin," je dejal Lubin. A vseeno je treba opozoriti na pomanjkljivosti sistema. Ena največjih je v tem, da sistem ne podpira večjih transakcij med glasbeniki in oboževalci. "Ni še zanesljiv v smislu, da lahko opravi zgolj 20 do 30 transakcij na sekundo, toda tehnologija se hitro razvija," je opozoril Lubin.

Tako bi lahko nastala velika težava, če bi se platformi pridružil izvajalec, kot je na primer Ed Sheeren, ker bi njegova baza oboževalcev lahko porušila sistem. "V naslednjih dveh letih bi lahko opravili že 100.000 transakcij v sekundi in takrat bomo pripravljeni na velike izvajalce," je še dodal na koncu Lubin.

K. K.