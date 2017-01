Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prva oddaja bo na sporedu 6. marca. Foto: Val 202 Mladi bodo s pomočjo glasbenih urednikov, voditeljev in tonskih mojstrov lahko v celoti spoznali radijsko delo. Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hej, DJ: "To ni radijska oddaja, ni glasbeni dogodek, ne bitka talentov in ne žur"

Priložnost za mlade

13. januar 2017 ob 18:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Val 202 pripravlja poseben projekt, s katerim želijo nagovoriti mlade, jih vključiti v svoj program in z njimi sodelovati na omrežjih, ki so mlajši generaciji najbližje. S pomočjo natečaja Hej, DJ! bodo zmagovalcu omogočili, da bo na Valu 202 lahko celo sezono vrtel glasbo.

Pobudniki projekta nagovarjajo mlade, stare med 14 in 22 let, ki jih zanima glasba, tuja pa jim niso niti družbena omrežja in radijski mikrofon.

"Veselje do glasbe je najbolj očitna lastnost, ki jo iščemo pri mladih. Odprtost, odbitost, zagnanost, skratka tisto, kar mladi pogosto že imajo. Če je kandidat še govorljiv, aktiven na različnih omrežjih in rad nastopa pred več kot dvema prijateljema, je to le še dodatna prednost. Mladih ne želimo preveč omejevati, upamo, da nas bodo presenetili s svojo izvirnostjo," je za MMC pojasnil član organizacijske ekipe Nejc Jemec.

Dodaja, da so o podobnem projektu razmišljali že kar nekaj časa. "Že nekaj časa razmišljamo, kako bi prek glasbe še posebej nagovorili mlade in jih čim bolje vključili v naš program oziroma sodelovali z njimi tudi prek kanalov, ki so njim najbližje. Lani smo se skupaj s poslušalci navdušili nad tekmovanjem Radiobattle, v katerem nas je Andrej Karoli pripeljal do finala."

Priložnost so želeli ponuditi navijačem, ki so jih podprli in predvsem mladim, ki sicer težje pridejo do tovrstnih priložnosti. "Hkrati pa bi radi združili in nadgradili pozitivne vidike takratnega projekta: glasba, sproščenost, zabava, družabna omrežja, nekaj zdrave tekmovalnosti in interaktivnost, kar ponavadi pripelje do dobrega programa."

Zmagovalec bo znan novembra

Prijave bodo zbirali do 22. januarja, nato pa bo sedemčlanska strokovna komisija, ki jo sestavlja "generacijska mešanica sodelavcev Vala 202 ter mladih in aktivnih zunanjih spremljevalcev glasbe ter radia," izbrala 20 posameznikov, ki jih bodo najbolj prepričali.



Najbolj prepričljivih 20 bodo vzeli pod okrilje in jih pripravili na samostojno oddajo, kjer bodo lahko sami izbrali glasbo. V vsaki izmed oddaj se bosta spopadla dva didžeja, zmagovalec pa bo izbran preko glasovanja na Facebook Live. Tisti, ki bo v vsaki oddaji prejel večje število glasov, se bo uvrstil v naslednji krog in tako naprej do finala, ki bo konec novembra 2017. Končni zmagovalec bo na Valu 202 glasbo celotno sezono vrtel samostojno.

Pred oddajo jih čaka precej učenja

Vsakega kandidata bodo pred vstopom v studio na to tudi primerno pripravili. Mladi bodo sodelovali z glasbenimi uredniki, voditelji in tonskimi mojstri ter se tako seznanili s procesi radijskega dela. Spoznati bodo morali tehnično in programsko opremo ter se posvetiti tudi govornim pripravam. "Ne želimo jih preveč ukalupiti, le dovolj jih bomo pripravili, da bodo lahko ob voditeljici, morda celo dveh, uresničili tisto, kar so si zamislili in pokazali svoj potencial."

Ravno zato, ker mladih ne želijo spraviti v majhen kalup, ne bodo postavili niti večjih žanrskih omejitev. "V samih oddajah bo omejitev predstavljal glasbeni okvir, ki ga tudi sicer upoštevamo na Valu 202. Kar pomeni, da gre za širok nabor večinoma sodobne, žanrsko raznolike in kakovostne glasbe. Razen če nas mladi DJ zares prepriča in navduši za kaj drugega."

Za zaključek pri Valu 202 pravijo, da se jim tovrstni projekti zdijo pomembni, saj je med mladimi ogromno potenciala, ki še ni dosegel ne njih ne poslušalcev. "Morda bo kdo izmed sodelujočih imel sploh prvo izkušnjo z radiem in potrudili se bomo, da bo nekaj posebnega." Ne glede na vse, pa pravijo, da želijo mladim pokazati predvsem, da se je mogoče ob glasbi in radiu zabavati, ne glede na to, kako mlad si.

P. B.