Joni Mitchell bo 75. rojstni dan proslavila v velikem slogu

Pet desetletij trajajoča kariera

7. september 2018 ob 11:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Folk-rokovska ikona Joni Mitchell se že pripravlja na svoj 75. rojstni dan, ki ga bo praznovala 7. novembra.

Glasbenici, ki velja za eno najvplivnejših kantavtoric 20. stoletja, se bodo v Los Angelesu kar z dvema koncertoma poklonili številni glasbeniki. Na koncertih, ki bosta 6. in 7. novembra v Dorothy Chandler Pavilionu, bodo nastopili Glen Hansard, Emmylou Harris, Norah Jones, Chaka Khan, Diana Krall, Kris Kristofferson, Los Lobos, Graham Nash, Seal in Rufus Wainwright. Nastopajoči bodo izvedli kantavtoričine pesmi iz vseh obdobij njene kariere. 7. novembra bo koncert pospremila tudi dobrodelna večerja, na kateri bodo zbirali denar za losangeleški glasbeni center.

Prizorišče njenega praznovanja ni izbrano po naključju, saj je Joni Mitchell v Dorothy Chandler Pavilionu večkrat nastopila. "Vrnitev Joni Mitchell na naš oder ne bo zgolj intimna izkušnja, ampak tudi praznovanje njene veličastne kariere," so za spletno stran Billboard povedali organizatorji dogodka.

Kanadčanka, ki si je dom ustvarila v Los Angelesu

V Kanadi rojena pevka je sprva nastopala v nočnih klubih po Kanadi, po poroki z ameriškim pevcem Chuckom Mittchellom pa se je preselila v ZDA. Čeprav je njun zakon po dveh letih razpadel, se je odločila, da se ne bo vrnila v Kanado, in je začela nastopati po klubihv Los Angelesu.

Po zaslugi besedil in kitarskega sloga je padla v oči založbi Reprise, pri kateri je nato izdala svoj prvenec Song to a Seagull. Album je bil dobro sprejet, a še večji uspeh je dosegel njen drugi album Clouds, po zaslugi katerega je osvojila prvega grammyja.

Blue - eden najpomembnejših albumov 20. stoletja

V svoji pet desetletij dolgi karieri je bila sicer nominirana za 16 grammyjev, dobila jih je devet. Njen album Blue iz leta 1971 pa je bil imenovan za najboljši glasbeni album, ki so kadar koli ustvarile ženske. Tudi po izboru uredništva The New York Times je Blue eden najpomembnejših albumov popularne glasbe 20. stoletja.

Poleg glasbe se ukvarja tudi s slikarstvom, že od začetka ilustrira naslovnice svojih albumov, nekoč pa je celo povedala: "Najprej sem slikarka, šele nato sem glasbenica."

Sa. J.