Jorja Smith: od službe v Starbucksu do statusa novega upa britanske glasbe

Spoznajte Jorjo Smith

6. september 2017 ob 21:03

London - MMC RTV SLO

20-letno dekle iz Walsalla je trenutno ena izmed najbolj vročih izvoznih artiklov iz Otoka. Pred meseci se je pojavila na novem albumu Draka in na račun tega sodelovanja je z njim stala tudi na velikem odru londonske arene O2.

Njena skladba On My Mind je eden izmed kazalnikov, da se pri britanskem Guardianu niso zmotili, ko so jo uvrstili konec lanskega leta na seznam 50 vzhajajočih glasbenih zvezd.

"Ko sem še delala v Starbucksu v Walsallu sem se kratkočasila v skladišču tako, da sem se pretvarjala, da imam telefonske intervjuje," je povedala Jorja Smith v intervjuju za Guardian. Konec leta 2015 se je preselila v London, kjer se je popolnoma osredotočila na ustvarjanje glasbe.

Ta jo spremlja od malih nog. Tudi njen oče je bil glasbenik in nastopal je v skupini 2nd Naicha. Učila se je klasičnega petja, igranja na klavir in oboo. Slednjo je sčasoma opustila, ker je med eno izmed učnih ur pozabila dihati in je zato omedlela. Pesmi, ki jih je pisala v spalnici, je objavila na spletu, ko je bila stara 16 let. Upala je, da bo z njimi prepričala katero izmed založb.

"Poskušam pisati o resničnih stvareh, čeprav si jih izmišljujem. Besedila temeljijo na resnici, v katero verjamem. Kar želim dati ljudem, je iskrenost," je poudarila v intervjuju za BBC pred časom. Kot primer je izpostavila album Frank pokojne pevke Amy Winehouse, ki jo je popolnoma prevzel zaradi iskrenih izpovedi.

Preboj ji je uspel, ko je združila skladbo Sirens Dizzeeja Rascala s samplom pianina iz 80. let prejšnjega stoletja ter temu dodala svojo besedno izpoved. "Blue Lights sem napisala, ko sem sedela na postelji. Nisem si mislila, da bom dosegla tako velik uspeh z njo," se je spominjala Smithova. Od takrat je svoj multitalent in močen, na trenutke nežen glas kazala ob sodelovanjih z irskim raperjem Maverickom Sabrejem in izvajalcem reggaeja Drejem Islandom.

Zase pravi, da je stara duša, ki se pretirano ne obremenjuje s slavo. Družbena omrežja je ne zanimajo, televizijo spremlja le redko, in če le lahko, se izogiba popskladbam, ki kraljujejo na vrhovih svetovnih lestvic. Rumeni mediji so se aprila razpisali, da se skrivaj sestaja z raperjem Drakom, potem ko so ju skupaj videli v Walasllu. Toda govoric glasbenika nista komentirala.

K. K.