Keith Richards: "Kariera Taylor Swift ne bo trajala dolgo"

Glasbenik o karieri popzvezdnice ni podvomil prvič

3. marec 2018 ob 19:08

London - MMC RTV SLO

Ena izmed zvestih oboževalk angleške glasbene skupine The Rolling Stones je tudi popzvezdnica Taylor Swift. Vendar občudovanje ni obojestransko. Keith Richards, kitarist skupine, je namreč namignil, da njeni uspehi ne bodo trajali dolgo.

V enem izmed intervjujev za britanske medije bi Keith Richards moral odgovoriti na vprašanje, ali se boji, da se njegova kariera po letih uspehov bliža koncu. Vprašanju se je spretno izognil in odgovoril, da veliko hitreje minejo uspehi popzvezdnikov.

Pogovor je kmalu nanesel tudi na ameriško poppevko, tekstopisko in kitaristko Taylor Swift, za katero je dejal, da ji želi uspešno kariero, dokler traja. Dodal je še, da ni nikoli maral popglasbe. "Raje prisluhnem ritmom džeza," je še povedal.

Richards s temi besedami o karieri Taylor Swift ni podvomil prvič. Že pred nekaj leti je namreč izjavil: "Taylor je lepo dekle, vendar bo priljubljena le mesec ali dva."

Kljub temu pa Taylor člane skupine The Rolling Stones nadvse občuduje. Ko je leta 2013 z njimi nastopila na njihovi turneji v Chicagu je za ameriške medije povedala, da je izjemno počaščena. Po tem, ko je odpela enega izmed njihovih hitov, je dejala: "Celotna skupina me je lepo sprejela, vsi so zelo prijetni in dostopni."

K. Ši.