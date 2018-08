Klapa Samoana: Ljubitelji hrvaških ritmov, ki ne govorijo hrvaško

Hrvaškim poslušalcem so se približali, ko so ob nogometnem prvenstvu v Rusiji sestavili navijaško pesem za hrvaško reprezentanco

20. avgust 2018 ob 20:18

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Člani novozelandske klape Samoana prepevajo hrvaške zimzelene melodije, čeprav ne znajo govoriti hrvaško. Dva člana zasedbe sta trenutno na turneji na Hrvaškem, kjer občinstvo navdušujeta s svojimi interpretacijami znanih hrvaških melodij.

Član klape Samoana Christian Maliteoa-Brown je pojasnil, da je hrvaški jezik prezahteven, da bi se ga naučili, a so se odločili peti v hrvaščini zaradi enkratnih občutkov, ki izhajajo iz hrvaških pesmi, pišejo hrvaški mediji. Kot je dodal, pri izbiri pesmi podrobno preučijo njihovo sporočilo, da se lahko čustveno poistovetijo z besedilom.

Še posebej blizu so jim hiti pred kratkim umrlega Oliverja Dragojevića. Izmed številnih svetovno prepoznavnih Dragojevićevih pesmi najraje prepevajo skladbo Moj lipi anđele.

Nekatere hrvaške pesmi prepevajo tudi v samoanskem jeziku. Samoansko občinstvo je najbolje sprejelo pesem Tereze Kesovije – Moja posljednja i prva ljubavi – sta še povedala brata.

"Glasba ne pozna jezikovnih meja, nima omejitev. Do zdaj smo peli hrvaške pesmi, prihodnje leto pa želimo na Hrvaškem predstaviti tradicionalno samoansko glasbo," je po zagrebškem koncertu za hrvaško televizijo povedal Christianov brat Austin Maliteoa-Brown.

Do konca avgusta bosta člana zasedbe nastopila v več dalmatinskih mestih, kot so Trogir, Makarska in Dubrovnik.

Oktet Samoana so ustanovili leta 2011 v Aucklandu na Novi Zelandiji, potem ko je člane klape s hrvaško glasbo seznanil tamkajšnji profesor Antun Poljanić, ki se je rodil v Dubrovniku. Hrvaško so prvič obiskali leta 2013 in prejeli več festivalskih nagrad za svoje vokalne izvedbe. V vasi Zagvozd v zaledju Splita so leta 2015 trg poimenovali po klapi Samoana.

K. Ši.