Kraftwerk se v Slovenijo vračajo z avdiovizualnim spektaklom

Leta 2004 nastopili v razprodanih Križankah

4. oktober 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kraftwerk, ena najvplivnejših elektronskih zasedb vseh časov, se naslednje leto vrača v Ljubljano. Obeta se koncertni spektakel ob spremljavi posebnih 3-D grafik.

Ljubitelje elektronske glasbe je razveselila novica, da bodo 22. februarja v dvorani Tivoli nastopili nemški inovatorji in pionirji te zvrsti – v Slovenijo se vrača legendarna elektronska zasedba Kraftwerk. Po napovedih organizatorjev bodo obiskovalci lahko uživali v "osupljivi 3-D koncertni izkušnji".

Kraftwerk se bodo pri nas sicer ustavili v okviru turneje, na katero so se odpravili po letošnjem izidu njihovega drugega živega albuma 3-D Der Katalog. Vanj so člani kolektiva zajeli svoj celotni opus, ob poletnih izvedbah v tujini pa so poželi stoječe ovacije in kritiške slavospeve.

Britanski recenzent je zapisal, da je "skupina, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja zvenela kot iz daljne prihodnosti, danes še vedno dva koraka pred ostalimi", so sporočili organizatorji ljubljanskega koncerta iz ŠKUC Ropot in Kina Šiška.

Pionirji digitalizacije umetnosti

Kraftwerk so pred skoraj štirimi desetletji zasloveli s svojimi revolucionarnimi "zvočnimi slikami" in z eksperimentiranjem s trakovi ter sintetizatorji. S kompozicijami, v katere so vpletali večjezične vokale, robotske ritme in računalniško adaptiran govor, so napovedali močan vpliv digitalizacije na umetnost in vsakdanje življenje.

Ustanovna člana skupine sta Ralf Hütter in Florian Schneider. Trenutno so Kraftwerk poleg Hütterja še Fritz Hilpert, Henning Schmitz in Stefan Pfaffe.

Nezgrešljiv vpliv kolektiva Kraftwerk je jasno razviden ne le pri posameznih žanrih in izvajalcih, od krautrocka in techna do hiphopa in popa oziroma od Depeche Mode in Davida Bowieja do Madonne in LCD Soundsystem, temveč v sodobni glasbi nasploh. Za svoj doprinos h glasbi so leta 2014 prejeli grammyja za življenjsko delo.

Poleg slovitega prvenca Autobahn (1974) Kraftwerk podpisujejo še albume Radio-Activity (1975), Trans-Europe Express (1977), The Man-Machine (1978), Computer World (1981), Techno Pop (1986), The Mix (1991) in Tour de France (2003), ki so ga leta 2004 predstavili tudi v razprodanih Križankah.

Organizatorji prihajajočega koncerta upajo, da bodo Kraftwerk februarja napolnili še dvorano Tivoli in sporočajo, da bodo vstopnice na voljo kmalu.

M. Z.