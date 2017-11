Luisa Fonsija le ne bo v Zagreb - koncert tik pred zdajci odpovedan

Krive so "težave s tehnično izvedbo"

23. november 2017 ob 12:38

Zagreb - MMC RTV SLO

"Zaradi težav, ki so povezane s tehnično izvedbo in so posledica pomanjkanja komunikacije z menedžmentom Luisa Fonsija," je organizator "prisiljen odpovedati" koncert.

Portoriški zvezdnik, ki je zaslovel s poletno uspešnico Despacito, bi moral 26. novembra nastopiti v zagrebški Areni, vendar so organizatorji v zadnjem trenutku koncert odpovedali, s pojasnilom, da ne morejo izpeljati koncerta "v skladu s standardi in produkcijo, ki ga tak dogodek zahteva".

Ob tem so skrivnostno zapisali še, da so za zaplet krive "težave, povezane s tehnično izvedbo in so posledica pomanjkanja komunikacije z menedžmentom Luisa Fonsija". Organizator koncerta je sporočil še, da bodo vsi kupci vstopnic za omenjeni koncert dobili povrnjeno kupnino za vstopnice na prodajnem mestu, kjer so jih kupili, spletni kupci pa naj se oglasijo na info@eventim.si. "Organizator se vsem kupcem vstopnic opravičuje za morebitne nevšečnosti zaradi odpovedi koncerta," so še zapisali.

Fonsi je prvi album izdal leta 1998, potem ko je diplomiral iz petja na univerzi Florida State. Med dosedanjo glasbeno kariero je sodeloval z zvezdami, kot so Christina Aguilera, Britney Spears in Emma Bunton, največji uspeh pa je doživel, ko sta s prijateljem Daddyjem Yankeejem ustvarila uspešnico Despacito. Ko pa se jima je pri njeni izvedbi pridružil še najstniški zvezdnik Justin Bieber, je to dokončno zapečatilo usodo skladbe.