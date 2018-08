Madonna, drzna kraljica popa, pri 60. še ne počiva

16. avgust 2018 ob 08:53

Lizbona - MMC RTV SLO

Madonna, ameriška kraljica popa, praznuje 60. rojstni dan. V svoji dolgoletni karieri je javnost nemalokrat šokirala s svojimi izzivalnimi nastopi in provokativnimi izjavami, pa tudi navdušila z dobrodelnostjo in nepozabnimi glasbenimi albumi.

Madonnina sloveča glasbena kariera se je rodila v ameriških nočnih klubih, kjer je 20-letna glasbenica pela in plesala. Prvo snemalno pogodbo je nadobudna hči priseljencev podpisala leta 1983, vendar ji prvenec, naslovljen Madonna, ni prinesel večjega uspeha.

Madonna Louise Veronica Ciccone je preboj na svetovno glasbeno sceno doživela z drugim albumom Like M A Virgin iz leta 1984. Zvezdnica je nastopila tudi v vrsti filmov. Za glavno vlogo v muzikalu Evita je prejela tudi zlati globus.

Že 14. studijski album

Tudi pri šestdesetih Madonna ne počiva. Glasbenica je v intervjuju nedavno potrdila skorajšnji izid nove – že štirinajste – studijske plošče, ki bo sledila Rebel Heart iz leta 2015. Na nove skladbe namiguje že zadnjih nekaj mesecev, maja je med drugim objavila fotografijo naslovnice novega singla oziroma projekta, ki ga je naslovila Beautiful Game.

Za svoje delo je Madonna prejela številne nagrade, med njimi grammyja za albuma Ray of Light (1998) in Confessions on a Dance Floor (2005), njene pesmi, kot so Like a Virgin, Into the Groove, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue in Frozen, pa so pogosto zasedale prva mesta različnih glasbenih lestvic.

Glasbenica kot mati

Madonna je rodila dva otroka – Loudres in Rocca – ter v Malaviju posvojila štiri: Davida Banda, Mercy James ter dvojčici Stello in Estere.

Glasbenica se je pred kratkim z 12-letnim sinom Davidom Bando preselila na Portugalsko, da bi mladenič lahko lovil svoje sanje in postal profesionalni nogometaš. Madonna je razložila, da je ravno ta kulturni preskok močno vplival na njeno delo in tudi prihajajočo ploščo zapeljal v popolnoma drugo smer.

Kraljica popa je v Malaviju odprla tudi oddelek za pediatrijo, ki so ga gradili zadnji dve leti. Oddelek na pediatriji nosi ime po njeni 11-letni hčerki Mercy. Pevka je leta 2006 ustanovila dobrodelno organizacijo Raising Malawi, ki je tudi financirala gradnjo omenjenega oddelka v bolnišnici.

"Ko pogledaš v oči teh otrok, ki potrebujejo pomoč, želiš storiti vse, da jim lahko pomagaš. In ob svojem prvem obisku Malavija sem se odločila, da to storim," je dejala Madonna za tiskovno agencijo AP.

Golota in poljubi

Madonna je znana tudi po svojih do potankosti dodelanih in kontroverznih nastopih v javnosti . Na prvi podelitvi video-glasbenih nagrad MTV leta 1984 je stopila iz torte in v poročni obleki s pasom, na katerem je pisalo "boy toy", nastopila s pesmijo Like A Virgin, se zvijala po tleh in pri tem kazala spodnje perilo.

Leta 1989 je razburila z oglasom za Pepsi, ki je bil premierno predvajan med priljubljeno humoristično serijo The Cosby Show, v njem pa je predstavila tudi pesem Like A Prayer. Naslednji dan je na MTV-ju predstavila še uradni videospot za skladbo, a ker je bila v njem nespoštljiva do katoliške ikonografije, so Vatikan in verniki dosegli, da je bil oglas za Pepsi umaknjen.

Leto zatem je Madonna očitno postala preveč sporna tudi za MTV, saj so prepovedali predvajanje njenega videospota za pesem Justify My Love, piše francoska tiskovna agencija AFP. V njem se je prvič javno poljubila z žensko. Med najbolj škandaloznimi trenutki se omenja tudi nastop na podelitvi video-glasbenih nagrad MTV leta 2003, ko si je kraljica popa izmenjala poljuba z Britney Spears in Christino Aguilera.

Leta 1990 se je podala tudi na turnejo Blond Ambition, v sklopu katere je pevka ob izvedbi pesmi Like A Prayer celo masturbirala na odru. Veliko pozornosti je pritegnil tudi njen koničasti modrček, ki ga je oblikoval Jean Paul Gaultier.

