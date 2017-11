Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Magnifico je dejal, da na koncertu v Ljubljani ne bo imel gostov. Foto: BoBo

Magnifico: "Kantavtorstvo je pozabljena oblika muziciranja"

Pripravlja veliki božični koncert

22. november 2017 ob 13:22,

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mojo glasbo je najlažje opisati kot balkan-disko-šlager," je dejal Magnifico na predstavitvi svojega novega dvojnega albuma Komplet II.

Gre za njegov drugi album največjih uspešnic, od prvega je minilo že 16 let.

"Stvari so pripeljale do točke, ko sem nekaj končal in nisem več vedel, kaj bi naprej. Zato je bila logična odločitev, da izdam album 'best of'," je dodal glasbenik. K dvojnemu albumu je priložil tudi "didaktično gradivo" - knjižico s kitarskimi prijemi za pesmi in aranžmaji za instrumente.

Magnifico je še dejal, da želi delati unikaten zvok, "po katerem se naša zabavna glasba ločuje od ameriške, angleške, italijanske ali francoske. "Naša zabavna glasba je izhajala iz šlagerjev, ljudskih napevov, zraven je bilo tudi nekaj italijanske kancone. Iščem ta pristni slovenski izraz."

Obenem je povabil na veliki koncert, ki se bo na božič odvil v Ljubljani. Na njem ne bo veliko gostov, kot je to običajno pri drugih glasbenikih. S prodajo vstopnic je zadovoljen: "Ne vem, kaj se je zgodilo, da lahko prodam toliko vstopnic. Mislim, da bo koncert emotivno druženje, tako zame kot za moj band. Veselim se ga."

Kaj je Magnifico še povedal, lahko vidite v spodnjem videoposnetku. Magnifico se pridruži nekje pri 9:10.

