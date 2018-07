Mel B: Victoria še vedno zavira združitev Spice Girls

Kljub temu vse že podpisale novo pogodbo

24. julij 2018 ob 08:21

London - MMC RTV SLO

Mel B, znana tudi kot Scary Spice, je v britanski pogovorni oddaji zatrdila, da se Spice Girls letos zagotovo vračajo, a da je zaradi ene izmed članic postopek združitve bolj dolgotrajen.

Melanie Brown je na vprašanje, ali se bo vrnila celotna 5-članska zasedba, ki je pred leti zaslovela z uspešnicami, kot sta Wannabe in Say You'll Be There, odgovorila, da zagotovo. "Ena sicer v vsem skupaj povzroča kar nekaj težav, a nam jo bomo počasi uspelo prepričati," je dejala in s tem namignila na Victorio Beckham.

Beckhamova je namreč pred kratkim, čeprav so sprva najnovejši projekt potrdile vse, zanikala, da se vračajo. A Mel B je pojasnila, da je novo pogodbo s Simonom Fullerjem podpisalo vseh pet članic. "Celotna stvar je resnično super," je še dejala in dodala, da se poleg združitve že pogovarjajo tudi o koncertiranju. Vendar pa druge članice nad tem niso tako zelo navdušene, kot je sama. "Če bi vprašali mene, bi šle na turnejo takoj."

Po njenem mnenju so "še vedno sestre", ki so skupaj preživele eno čudovito in briljantno potovanje, zato so zagotovo ponovno vse skupaj.

Victoria Beckham je še novembra 2017 odločno zatrdila, da turneje in nove plošče "ne bo", saj "se moraš na neki točki zavedati, kdaj je bilo dovolj". Sicer pa to ne bi bila prva ponovna združitev skupine – ko so izdale ploščo z največjimi uspešnicami, so se pred leti podale na skupno turnejo po Evropi in ZDA, skupaj pa so nastopile tudi na sklepni prireditvi olimpijskih iger leta 2012 v Londonu.

Na združitev so začele namigovati februarja letos, ko so objavile fotografijo skupnega srečanja z nekdanjim menedžerjem skupine Fullerjem in ob njej zapisale, da obstaja ogromno priložnosti, ki lahko ponovno združijo zasedbe Spice Girls. "Hkrati pa se želimo še naprej posvečati okrepitvi moči žensk, in to prenesti na prihodnje generacije."

P. B.