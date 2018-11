Moškega, ki je prodajal Lennonove ukradene dnevnike, čaka sojenje

Zanje je zaslužil 785 tisoč evrov

13. november 2018 ob 21:02

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

V Nemčiji 59-letnega moškega čaka sojenje, saj so imeli preiskovalci utemeljen sum, da je poskušal prodati dnevnike in druge predmete, ki so bili last pokojnega Johna Lennona.

Tožilstvo je osumljenca poimenovalo zgolj Erhan G. – leta 2014 je poskušal berlinski dražbeni hiši ponuditi predmete, za kar je dobil 785 tisoč evrov predplačila.

Predmeti so bili leta 2006 ukradeni Lennonovi vdovi Yoko Ono in so končali v Berlinu, zraven pa je bilo tudi nekaj pisem, posnetek koncerta zasedbe The Beatles in Lennonova očala.

Med drugim je bil med dnevniki tudi njegov zadnji, ki vsebuje njegov zadnji zapis iz 8. decembra 1980, na dan, ko je bil potem v New Yorku umorjen. Glasbenik je zapisal, da sta imela tisto jutro z ženo sestanek s fotografinjo Annie Leibovitz – izkupiček fotografiranja je bil potem januarja 1981 na naslovnici revije The Rolling Stone.

"Preostale dokumente, ilustracijo in še ena Lennonova očala pa smo našli v osumljenčevem avtomobilu," je še v izjavi dodalo tožilstvo. Sicer sumijo, da je predmete ukradel nekdanji voznik Yoko Ono, ki jih je odpeljal v Turčijo, potem pa so se leta 2013 ali 2014 znašli v Berlinu. Njihova skupna vrednost naj bi znašala približno 3,1 milijona evrov.

Erhana G. čaka obravnava na sodišču, kjer bo določena njegova končna kazen.

P. B.