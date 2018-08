Na dražbo avtomobila Paula McCartneyja in Johna Lennona

Septembra bodo prodajali še Harrisonovo kitaro

14. avgust 2018 ob 13:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Avtomobila, ki sta bila v preteklosti v lasti znamenitih glasbenikov Johna Lennona in Paula McCartneyja, bodo septembra prodajali na dražbi v ZDA.

Premožni oboževalci legendarne skupine The Beatles se bodo tako na dražbi lahko borili za Mini Cooper S DeVilla iz leta 1965, ki ga je vozil McCartney, in Mercedes E 300 estate iz leta 1979, ki ga je vozil Lennon. McCartneyjev mini je bil eden izmed štirih, ki jih je leta 1965 za vse člane skupine naročil njihov menedžer Brian Epstein.

Enega izmed McCartneyjevih avtomobilov pa so lani sicer prodajali že na dražbi v Londonu in novi lastnik je zanj odštel 1,4 milijona evrov, mini Ringa Starra pa je bil prodan za 114,5 tisoč funtov.

Glasbeni portal NME poroča, da je mini Georgea Harrisona še vedno v lasti njegove žene, lokacija Lennonovega minija pa je še vedno neznana.

Septembra pa bodo na dražbi prodajali še Harrisonovo kitaro, za katero pravijo, da bi se lahko prodala za približno 440 tisoč evrov. Harrison jo je prvič igral po tem, ko je svojo prvotno kitaro poslal na popravilo v Manchester. Lastnik trgovine mu je za čas popravila posodil drugo, a mu je bila tako všeč, da jo je uporabljal še naprej.

Ex John Lennon 1979 Mercedes Benz 300TD Estate for sale on Sept 1st in US Worldwide Auctioneers, probably the last car used by John Lennon and ordered by Yoko Ono in 1978. An important Beatles car, it'll be interesting to see its hammer pricehttps://t.co/MUqi7LLkrg please RT pic.twitter.com/iyHVUONkeu