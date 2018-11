Na Izštekanih 25 bodo nastopili Dan D, Prismojeni profesorji bluesa, Fed Horses, Čedahuči in Bordo. Foto: SOJ RTV SLO/Maj Valerij Dodaj v

Nagradna igra: odgovorite na vprašanje in osvojite majico Izštekanih

Četrt stoletja Izštekanih

30. november 2018 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izštekani letos praznujejo četrt stoletja! Legendarna radijska oddaja Vala 202 bo obletnico pospremila s kar dvema koncertoma Izštekanih 25, vi pa lahko z nagradno igro pridete do uradne majice dogodka.

Vse, kar morate storiti, je, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje: Kdo od letošnjih nastopajočih je že nastopil na koncertu Izštekanih?

Odgovore lahko pošljete najpozneje do nedelje, 2. decembra, na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Izžrebali bomo srečnika in srečnico, ki bosta prejela vsak svojo majico. Nagrajenca bosta obveščena po elektronski pošti.

Splošne pogoje za izvedbo nagradne igre si lahko preberete tukaj.

.

Radijska oddaja Vala 202 Izštekani, ki letos praznuje četrt stoletja, bo obletnico pospremila z dvakratnim velikim ekskluzivnim koncertom IZŠTEKANIH 25 v Kinu Šiška 4. in 5. decembra 2018. V obeh večerih, ki sta bila rekordno hitro razprodana, bodo nastopili veterani Izštekanih Dan D in štiri zasedbe, ki v Izštekanih doslej še niso nastopile: Bordo, Čedahuči, Fed Horses in Prismojeni profesorji bluesa.

Slavje za nepozabnih petindvajset let izštekanih bo tako zazrto predvsem v prihodnost. Vsaka od štirih zasedb, ki v oddaji še niso nastopile, bo namreč odigrala pet skladb na izštekan, poseben, predrugačen način, v kratkem pa bodo te glasbene skupine pripravile tudi samostojni celovečerni izštekani nastop.

Dan D so v Izštekanih nastopili že trikrat, nazadnje leta 2013 na dvojnem večeru v Kinu Šiška, s katerim so sklenili osrednjo turnejo podviga Tiho. Letos pripravljajo novo ploščo, ki je tik pred izidom. Koncertni maratonci Prismojeni profesorji bluesa so letos praznovali desetletnico in izdali tretjo ploščo Wacky Blues Professors. Slovenski prvaki alter countryja Fed Horses so izdali kratkometražni EP z naslovom Sinner. Bordo je novi projekt pevca gorenjskih The Tide Tomaža Štularja, prvenec se obeta še letos. Indie folkerji Čedahuči pa so pravkar predstavili dolgo pričakovano tretjo ploščo Svetilnik.

Izštekanih 25 bo že šesta velika decembrska izdaja te oddaje. Po dvajsetletnici leta 2013 z naslovom Izštekanih 20, na kateri so sodelovali tudi godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, se je koncert ustalil pod imenom Izštekanih 10.

M. Z.