Nagradna igra: z MMC-jem na božični spektakel Rogerja Sancheza

22. decembra v klubu Cirkus

15. december 2018 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Božični vikend v prestolnici bo popestril grammyjevec in ameriški pionir elektronske glasbe Roger Sanchez. Do vstopnic za spektakel, ki ga bo Sanchez 22. decembra pirpravil z varovanko Kristen Knight, lahko pridete tudi preko MMC-jeve nagradne igre.

Vse, kar morate storiti, je, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje: Kdo je Slovenec, s katerim Roger Sanchez sodeluje že več let?



Odgovore lahko pošljete najpozneje do četrtka, 20. decembra do 12. ure na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Med tistimi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo izžrebali dva srečneža, ki bosta prejela vsak po dve vstopnici za sobotni dogodek. Nagrajenca bomo kontaktirali preko elektronske pošte.

Roger Sanchez, ki se je podpisal pod hite, kot so Another Chance, Lost in Turn on the Music, velja za pionirja house glasbe, ki že skoraj tri desetletja navdušuje poslušalce po vsem svetu. Močno bazo oboževalcev ima tudi na naših tleh, kjer ima zaradi dejstva, da z njim že nekaj let sodeluje tudi Mariborčan Mike Vale, prav poseben status.

51-letni Američan bo 22. decembra v klubu Cirkus predstavil tudi svojo novo varovanko Kristen Knight, s katero bosta gostila posebno zabavo z oldies goldies klasikami.

