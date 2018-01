Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Neil Diamond je življenje zapisal glasbi. Foto: Reuters Dodaj v

Neil Diamond se zaradi bolezni poslavlja s koncertnih odrov

V nedeljo bo prejel grammyja za življenjsko delo

23. januar 2018 ob 08:51

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški glasbenik Neil Diamond, eden najbolj prodajanih popizvajalcev vseh časov, je zbolel za Parkinsonovo boleznijo, zato se bo koncertno upokojil.

Diamond, ki bo čez nekaj dni dopolnil 77 let, je na svoji spletni strani zapisal, da zaradi bolezni težko potuje in ima javne nastope pred množico poslušalcev. Odpovedal je tudi že napovedane koncerte v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

"Z veliko žalostjo in razočaranjem sporočam, da ne bom imel več koncertnih turnej. Ponosen in srečen sem, da sem zadnjih 50 let lahko razveseljeval ljudi s svojimi predstavami. Hvala mojemu predanemu in zvestemu občinstvu. Vedno vam bom hvaležen za vašo podporo in spodbudo. Pot, ki sem jo prehodil, je bila tako prijetna zaradi vas," je zapisal Diamond, najbolj znan po uspešnicah Sweet Caroline in Cracklin' Rosie.

Kljub hudi bolezni pa je zatrdil, da se ne bo poslovil od glasbenega sveta, saj želi še naprej pisati nove skladbe in morda izdati tudi še kakšen album.

V nedeljo naj bi Diamond, ki je od 60. let 20. stoletja po svetu prodal več kot 130 milijonov albumov, 38 njegovih pesmi pa se je uvrstilo na glasbeno lestvico Top 40, na podelitvi grammyjev dobil tudi nagrado za življenjsko delo. V svoji zbirki ima sicer že več "običajnih" grammyjev, uvrstili pa so ga tudi v Dvorano slavnih rokenrola.

A. P. J.