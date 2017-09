Nick Cave in družba na evropske odre, Ljubljana (za zdaj) razprodana

Organizatorji se dogovarjajo za novo lokacijo

14. september 2017 ob 09:52

London - MMC RTV SLO, STA

Nick Cave & The Bad Seeds s koncertom v Bournemouthu 24. septembra začenjajo svoj pohod po evropskih odrih, v sklopu katerega se bodo 30. oktobra spet ustavili tudi v Ljubljani.

Predtem so koncertirali že po Avstraliji in ZDA in poželi številna priznanja za zadnji album Skeleton Tree.

V Veliki Britaniji bodo imeli Nick Cave & The Bad Seeds pet nastopov - v Bournemouthu, Manchestru, Glasgowu, Nottinghamu in Londonu, preden bodo prečili Rokavski preliv, da bi združili Evropo tja do poznega novembra, so zapisali v Škucu.

V ljubljanski Hali Tivoli se bodo ustavili konec oktobra, koncert pa je po zadnjih podatkih že razprodan. Kot so sporočili organizatorji iz Škuca, se dogovarjajo za spremembo lokacije koncerta. Odločitev bo znana v petek.

Zasedba na turneji predstavlja 16. studijski album Skeleton Tree, ki je dosegel vrh lestvic po svetu in bil njihov najvišje uvrščen album vseh časov v Veliki Britaniji in ZDA. Poleg pesmi z albuma velja pričakovati, da bodo Nick Cave in družba na turneji za svoje občinstvo oživili tudi kakšno klasiko.

"Nick Cave še vedno prebiva v folklori rock'n'rolla, je z bluesom prepojen mitotvorec in glasbenik, pevec, pridigar, učitelj, pripovedovalec zgodb in šaman znotraj vrtinca precizno oblečenih Bad Seeds. Vendar se je nekdanja konfrontacija razvila v povezavo z občinstvom, tako fizično kot čustveno, in se dotaknila rok in src od Sydneyja do Los Angelesa," so po že preteklem delu turneje zapisali v Škucu.

Izid albuma Skeleton Tree je pospremil film One More Time With Feeling v režiji Andrewa Dominika. Skupina je maja letos izdala tudi knjigo Lovely Creatures: The Best of Nick Cave & The Bad Seeds 1984—2014, za katero so Cave ter nekdanji in sedanji člani The Bad Seeds preiskali osebne arhive ter prispevali nikoli prej objavljene fotografije in spominke ter vrsto izvirnih esejev.

A. K.