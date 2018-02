Novi album Conchite Wurst ob spremljavi Dunajskih simfonikov

Priredbe pesmi velikih div in avtorske skladbe

25. februar 2018 ob 11:51

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Največja senzacija in zmagovalka Evrovizije leta 2014 je napovedala, da njen novi album na prodajne police prihaja jeseni. Pri ustvarjanju ji bo pomagala prav posebna zasedba.

Conchita Wurst, ki jo upodablja 29-letni avstrijski pevec Thomas (Tom) Neuwirth, je na petkovi tiskovni konferenci v Londonu napovedala, da bo oktobra letos izdala novo zgoščenko. Album z naslovom From Vienna with Love bo Conchita posnela v številni družbi, saj bodo za glasbeno spremljavo poskrbeli Dunajski simfoniki.

Z Dunajskimi simfoniki se je Conchita spoznala lani na odprtju Dunajskih slavnostnih tednov v mestni hiši. "Imela sem srečo, da so se simfoniki malo zaljubili vame. In iz te naklonjene drže se je nato rodila ideja o sodelovanju," je Conchita povedala v intervjuju za avstrijsko tiskovno agencijo APA.

Na albumu se bodo znašle priredbe velikih div, kot so Shirley Bassey, Celine Dion in Barbra Streisand, Conchita pa načrtuje tudi nekaj lastnih skladb. Kljub temu pa se 29-letna zvezda v prihodnosti ne vidi kot tekstopiska. "Po dveh letih in pol iskanja sem končno ugotovila, kje je moje mesto. In to zagotovo ni pisanje. To me ne zabava," njene besede povzema APA.

Conchita Wurst je leta 2014 Avstriji v danskem Köbenhavnu s pesmijo Rise Like a Phoenix prinesla drugo zmago v zgodovini Evrovizije. Prvo je v 60. letih dosegel avstrijski pevec Udo Jürgens.

M. Z.