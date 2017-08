Novi rekordi Despacita – s tremi milijardami ogledov na vrh YouTuba

Čez milijardo se je leta 2012 prvi povzpel Gangnam Style

5. avgust 2017 ob 13:01

New York - MMC RTV SLO, STA

Videospot lahkotnega poletnega hita Despacito portoriških glasbenikov, ki mu je svoj pečat kasneje dodal še kanadski pevec Justin Bieber, je bil na YouTubu objavljen 12. januarja letos, poroča spletna stran Billboard.

"Kakšna čast ... največkrat gledan video v zgodovini in prvi video s tremi milijardami ogledov ... in to v španščini!" je prek družbenega omrežja Instagram sporočil Fonsi. Med drugim se je zahvalil vsem oboževalcem in Portoriku, ki je po njegovih besedah "najlepše okolje na svetu. Naj živi latino glasba!" je še zapisal.

Gangnam Style na vrhu kraljeval skoraj pet let

Despacito, kar v prevodu pomeni počasi, je v dirki za mejnik treh milijard ogledov na koncu tekmoval z videospotom skladbe See You Again izvajalcev Whiza Khalife in Charlieja Putha. Ta je julija s prvega mesta največkrat gledanih izrinil skladbo Gangnam Style korejskega raperja Psyja. Gangnam Style je bil sicer prvi video na YouTubu z več kot milijardo ogledov, ta mejnik pa je dosegel decembra 2012.

Sicer pa YouTube ni edina platforma, na kateri Despacito postavlja rekorde. Skladba je bila namreč že sredi julija razglašena za največkrat pretočeno doslej. Po podatkih založnika Universal Music Latin Entertainment je pesem v izvirni in prirejeni različici dosegla 4,6 milijarde predvajanj.