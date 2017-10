Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Parni valjak se 4. novembra vračajo v ljubljanske Stožice. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Skupina je nastala leta 1975 in se obdržala na odrih vse do danes. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Gonilni moči skupine sta že več kot štiri desetletja Aki Rahimovski in Husein Hasanefendič Hus. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Kot je poudaril Hus skupina ne želi živeti na krilih nostalgije. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Razpon njenih poslušalcev je eden najbolj raznovrstnih, med njimi pa je ogromno tistih, ki jo spremljajo in poznajo že od vsega začetka. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Parni valjak je eden od začetnikov vala pop-rock skupin na Balkanu. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Na ljubljanskem koncertu novembra se jim bo pridružila Neisha. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Dodaj v

Parni Valjak: Uspeh je to, da lahko delaš tisto, kar te izpolnjuje

MMC-jev pogovor s Huseinom Hasanefendičem - Husem

26. oktober 2017 ob 11:20

Ljubljana/Zagrab - MMC RTV SLO

Preživeli so svoje vzpone in padce. A Parni Valjak se ne dajo. "Vsi, ki nam bolj podrobno sledijo, trdijo, da smo v nekem ustvarjalnem vzponu, zato mi je to obdobje najljubše od vseh do zdaj," pravi Husein Hasanefendič Hus.

Hrvaški rokerji se vračajo v ljubljanske Stožice s koncertom 2 - v - 1, na kateri predstavljajo svoje skladbe tako v akustični kot električni različici. Dvojni koncert je nov projekt skupine, ki že več kot 40 let vztraja na odrih. Pred kratkim je Parni Valjak izdal tudi knjigo in glasbeni zapis Antologija, kjer so zbrali arhivske fotografije, novinarske prispevke in štiri zgoščenke, na katerih je 64 njihovih zimzelenih skladb.

"Iskrenost, čustva in energija. To smo mi. Ljudje to čutijo in zato vztrajamo toliko časa pri tem in ne dopuščamo, da bi živeli od nostalgije, ker ves čas objavljamo nove skladbe," je dejal avtor skladb in kitarist Hasanefendič Hus.

Kako gledate na to obdobje, ko je vedno več mladih glasbenikov, ki so skoraj že prisiljeni, da se morajo za predstavitev širši javnosti pojaviti v glasbenih resničnostnih šovih, kjer se vse vrti okoli poustvarjanja? Konec koncev lahko slišimo tudi veliko vaših priredb. Kaj se dogaja z avtorstvom?

Težko je ponuditi preprosti odgovor na to vprašanje. Živimo v času, ko je dobiček najbolj pomembna stvar, zato so formati, kot sta X Factor in The Voice, dobrodošli. Zabava je enaka veliki gledanosti, kar je enako velikemu tržnemu vložku. Uredniki in lastniki so srečni, a vsebina ni pomembna. Tisto, kar je dobro v vsem tem, da je glasba sploh še na televiziji in da vseeno nekateri talenti dobijo svojo priložnost.

Kaj je za vas uspeh? Kako ga definirate?

Uspeh je to, da lahko delaš tisto, kar te izpolnjuje in veseli in od tega živiš. To je uspeh in privilegij. Ko to traja tako dolgo, kot v našem primeru, je to velikanski uspeh.

Kako po vseh teh letih in neštetih skladbah izbirate, katere skladbe boste izvedli na koncertih?

To je postala precej velika težava v našem primeru. Imamo veliko skladb, ki jih občinstvo želi in mora slišati. A obstajajo tudi skladbe, ki jih želimo mi igrati, ker so dobre, ampak manj poznane. Zato je dobro, če obstaja dobro ravnotežje. Koncert 2 - v - 1 je bil še posebej izziv, ker smo morali izbrati najboljše skladbe, ki jih izvajamo v akustični in električni izvedbi. Na koncu smo pristali na treh urah dolgemu programu.

Glede na to, da ste skupina, ki ima v svojem rokavu številne uspešnice - koliko vam te povzročajo preglavice pri ustvarjanju novih skladb? Obstaja pritisk, ko ustvarjate nov material, da morate vedno postreči z uspešnico?

Nam je pomembno, da ustvarimo dobro skladbo. Ni nujno, da je uspešnica. Najbolj pomembno je, da je kakovostno. Če se zavestno lotite ustvarjati uspešnico, se običajno ne konča dobro. A iskrena skladba, ki navdihuje, počasi najde pot do ljudi in ostane v srcih za vedno.

Vaše skladbe so našle pot tako do starejših kot do mlajših generacij. Je iskrenost najboljši recept za to, da izvajalec širi svoje občinstvo?

Iskrenost, čustva in energija. To smo mi. Ljudje to čutijo in zato vztrajamo toliko časa pri tem in ne dopuščamo, da bi živeli od nostalgije, ker ves čas objavljamo nove skladbe. Tako pridemo do novega občinstva, hkrati pa ohranjamo staro. Ker lahko vsem nekaj ponudimo.

Kako se je vaš odnos do ustvarjanja menjal čez leta? Je postala skupina na določeni točki samo služba?

Ko sem dozoreval kot oseba, sem menjal odnos do pisanja skladb. Vse več jih pišem iz dna duše in vedno manj iz glave. Postajam vedno bolj kritičen do tega, kar ustvarjam. Hkrati se mi pa zdi, da je rezultat zaradi tega boljši in prav tako igranje. Nikoli nisem tega doživljal kot službo.

Če bi morali izbrati eno obdobje, ki je najbolj zaznamovala skupino, katero bi izbrali?

Imeli smo veliko vzponov in padcev, boljših in slabših obdobij - tako poslovno kot ustvarjalno. Toda vedno smo grizli in verjeli v to, kar počnemo. Zdi se mi, da šele zdaj prihajamo v najboljše obdobje. Bolj smo zreli, igramo in zvenimo veliko bolje kot kadar koli prej. Vsi, ki nam bolj podrobno sledijo, trdijo, da smo v nekem ustvarjalnem vzponu, zato mi je to obdobje najljubše od vseh do zdaj.

Kaj je razlog, da se vez med vami in Akijem ni nikoli ohladila? Zakaj prav vi znate napisati najboljše skladbe za Akija in obratno - zakaj je prav on tisti, ki vaše besede najboljše odpoje?

Z Akijem sva preživela že toliko stvari, da sva močno povezana. Imava podobne izkušnje in poglede na svet, zato se mu ni težko najti v besedilih, ki jih napišem. Aki doda besedilom toliko naboja in čustev, ki jih je osebno doživel, kar napaja tudi druge ljudi in misli.

Kako se znajdete v času, kjer je merilo za popularnost število všečkov na družbenih omrežjih?

Zavedamo se pomembnosti družbenih omrežij, ker živimo v tem času. Nismo ostali v preteklosti. Čeprav se z malce nostalgije spominjam časov, ko smo se z ljudmi družili iz oči v oči in nismo klepetali preko klepetalnic, tvitali oziroma pošiljali kratkih sporočil. Na Facebooku imamo 400.000 oboževalcev in na to smo zelo ponosni.

Če bi morali izbrati eno skladbo, ki trenutno najbolje pooseblja bistvo Parnega Valjka, katera bi bila?

Vsekakor skladbo Za malo nježnosti. To je avtobiografska skladba tako skupine kot velikega dela našega občinstva.

Klavdija Kopina