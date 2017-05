Poziv Bieberju, naj odpove koncert na Otoku: "Hočemo, da je varen"

Prestrašena mladina in starši

24. maj 2017 ob 12:09

London - MMC RTV SLO/Reuters

Oboževalci Justina Bieberja so po tragediji po koncertu Ariane Grande v Manchestru svojega idola pozvali, naj odpove svoj prihajajoči londonski nastop.

23-letni kanadski lomilec najstniških src bi moral 2. julija nastopil na koncertu na prostem v londonskem Hyde Parku, zdaj pa so družbene medije preplavili pozivi, naj se koncertu odpove zaradi varnosti oboževalcev in sebe. Na Otoku ima dva dni prej napovedan še en nastop, in sicer v prestolnici Walesa, Cardiffu.

"Odpovejte Justinov koncert v Veliki Britaniji, prosim! Hočemo, da je varen," je nekdo na Instagramu pozval Bieberjevega menedžerja Scooterja Brauna, ki ima pod svojim okriljem tudi Ariano Grande, Bieberjevo vrstnico s trumo (pred)najstniških oboževalk, na katere koncertu se je v ponedeljek razstrelil samomorilski napadalec in ubil 22 ljudi, ranil pa jih je skoraj 60.

Grandejeva je takoj po dogodku odletela domov na Florido in do preklica odpovedala naslednje koncerte v okviru svoje aktualne turneje Dangerous Woman po Otoku in Evropi.

Bieberjevi predstavniki se zaenkrat na pozive po odpovedi koncertov niso odzvali, velja pa omeniti, da tako Justin Bieber kot Ariana Grande spadata v skupino izvajalcev, ki s turnejami zaslužijo največ v zabavni industriji, Bieberju naj bi se na bančne račune samo v lanskem letu nakapljalo 163 milijonov dolarjev bruto, Grandejevi pa od aprila lani do aprila letos 25 milijonov.

Tudi sicer so prav turneje glavni vir zaslužka popglasbenikov, zato ne gre pričakovati množičnih odpovedi koncertov, menijo strokovnjaki, ki pa pričakujejo poostren starševski nadzor in večjo preudarnost pri izbiri dogodkov, na katere bodo dovolili svojim otrokom.

A. K.