"Res je, da je didžejev in producentov vedno več zaradi vedno bolj dostopne tehnologije, a menim, da je to lahko samo pozitivna lastnost, saj lahko z manj denarja zdaj ustvarja praktično vsak - da ne bo pomote, nič od opreme ni prav poceni," je poudaril Vrabič. Foto: K4

"Pri nas se elektronska scena še vedno razvija"

Izšla je nova kompilacija Gibanica

3. november 2017 ob 15:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gibanica je skupni imenovalec za svežo produkcijo. Gre za zgoščenko, na kateri je pristalo 13 skladb domače produkcije namenjene ljubiteljem abstraktne, ležerne in minimalistične elektronike.

Izmed več kot 80 prejetih skladb mladih ustvarjalcev je idejni vodja projekta Tine Vrabič - Nitz skupaj s producentoma Lukom Lahom (Levanaelom) in Štefanom Cerjakom (Dulashom) izbral 13 najboljših izdelkov.

"Žanrsko se pri izboru nismo omejevali, hkrati pa smo poskusili obdržati poslušljivo noto kompilacije in strmeli k čim bolj dodelanim izdelkom. Merilo je predvsem dobra sestava in razgibanost izdelka, kakovostna zvočna obdelava ter inovativni pristopi produkcije. Hkrati je pa izbira produkcije samo polovica zgodbe, ki se dogaja pri projektu Gibanica, saj poskušamo izbranim artistom nuditi čim več nastopov ob boku že uveljavljenim slovenskim umetnikom ter jim omogočiti dodatno promocijo in zagon za ustvarjanje," je za MMC povedal Vrabič.

Od bolj znanih ustvarjalcev so v izbor prišli LxS, E. B. King, Eectrosaurus (Mario Marolt iz Rotorja in Miladojke Youneed), AIA in Quasar. Poleg so bili tudi 1983, Mint, v Londonu živeči mladec Graylow, TizTiz, Terranigma (nov projekt Freeversa), U-N, Timequake in velenjski Ableton mojster Tonske.

"Res je, da je didžejev in producentov vedno več zaradi vedno bolj dostopne tehnologije, a menim, da je to lahko samo pozitivna lastnost, saj lahko z manj denarja zdaj ustvarja praktično vsak - da ne bo pomote, nič od opreme ni prav poceni. Še vedno pa je treba vlagati ogromno truda in časa v učenje ter razvoj lastne zvočne identitete, da dosežeš nekaj, kar izstopa. Za nas, ki vedno iščemo in podpiramo nove talente, je to samo dobra lastnost, samo malo več potrpljenja in časa je potrebno, da se kakovost ohranja. Je pa tudi res, da smo letos prejeli bolj kakovostne in produkcijsko zanimive izdelke kot lani, kar je dober kazalnik, da se pri nas elektronska scena še vedno razvija," je sklenil Vrabič.

K. K.