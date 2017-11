Princeovo zelenomodro kitaro prodali za 600 tisoč evrov

Njena vrednost je bila ocenjena na precej nižji znesek

7. november 2017 ob 10:45

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Zelenomodro kitaro lani umrlega glasbenika Princea, s katero se je na odrih, v studiih in na fotografijah pojavljal v poznih 80. in zgodnjih 90. letih, so na dražbi avkcijske hiše Julien's Auctions prodali za 600 tisoč evrov.

Gre za najvišji znesek, ki ga je avkcijski hiši s sedežem v Los Angelesu do zdaj uspelo iztržiti za katero izmed njegovih kitar. Pred dražbo so sicer vrednost kitare proizvajalca Cloud ocenili na med 51 in 68 tisoč evrov. Na spletni dražbi jo je kupil anonimni kupec.



Prince Rogers Nelson je umrl aprila lani zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih tablet. Velja za enega največjih glasbenih ustvarjalcev zadnjih desetletij in t. i. novega funka, na glasbeni sceni pa je kraljeval skoraj 40 let. Svetovno slavo mu je prinesel album iz leta 1984 Purple Rain.

V spodnji galeriji pa si lahko ogledate nekaj fotogotrafij z razstave, s katero so se v londonski O2 Areni glasbeniku želeli pokloniti.

P. B., foto: EPA/Reuters