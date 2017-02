Ringo in Paul McCartney po dolgem času spet skupaj v studiu

Glasbenika delila fotografije s snemanja

21. februar 2017 ob 18:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Še edina živeča člana ikonične skupine Beatles Ringo Starr in Paul McCartney sta se znova srečala v studiu. McCartney se bo kot gost pojavil na albumu svojega starega prijatelja.

"Hvala, da si prišel, stari, in odigral čudovito baskitaro. Rad te imam stari, mir in ljubezen," je Starr napisal pod fotografijo s McCartnejem v studiu, ki jo je objavil na družabnem omrežju Twitter. Nekdanji bobnar ter pevec in kitarist sta v studiu dobila družbo, in sicer se jima je pridružil še kitarist Joe Walsh iz skupine Eagles.

To ni bilo prvo sodelovanje Starra in McCartneyja na samostojnih projektih, saj se je baskitarist pridružil bobnarju že na prejšnjem albumu Y Not. V zadnjih letih pa sta se velikokrat znašla skupaj tudi na odru.

A McCartney ne bo edini znani glasbeni gost na albumu Starra, saj se mu bodo pridružili še Benmont Tench, Peter Frampton, Richard Page, Amy Keys in Nathan East.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

K. K.