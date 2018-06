Robbie Williams si je izpolnil otroške sanje - nastopil bo na SP-ju v nogometu

Pojavil se bo tudi nekdanji nogometaš Ronaldo

11. junij 2018 ob 12:43

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Zaostreni odnosi Rusije z Zahodom ne ovirajo prirediteljev svetovnega nogometnega prvenstva – za izvajalca uradne himne turnirja so izbrali Willa Smitha, za glasbeni nastop tik pred prvim žvižgom pa bo poskrbel britanski zvezdnik Robbie Williams.

"To so bile moje otroške sanje," je dejal 44-letni Williams, ki bo imel ob sebi rusko sopranistko Aido Garifullino, "enega najmlajših in najbolj prepoznavnih glasov Rusije," so zapisali organizatorji.

"Veliko stvari sem počel v življenju, a odpreti svetovno nogometno prvenstvo pred 80.000 ljudmi na stadionu in milijoni pred TV-zasloni je nekaj, kar sem sanjal kot otrok. Srečen sem in nestrpno čakam ta nastop. To bo neponovljiv šov," je dejal Williams, ki je imel pred leti kar nekaj težav z ruskimi oblastmi.

Objavil je namreč pesem z naslovom Party like a Russian (Zabavaj se kot Rus), v kateri se norčuje iz Rusov in njihovih voditeljev. Williams se je sicer nato opravičil in dejal, da se besedilo ne nanaša na predsednika Vladimirja Putina. Rusom se je dokončno odkupil lani, ko je v neki televizijski oddaji dejal, da bi rad zastopal Rusijo na Evroviziji.

Ronaldo: "Trenutek, ki ga čakaš štiri leta"

Na slovesnosti ob odprtju turnirja, ki se bo na stadionu Lužniki v Moskvi začela pol ure pred prvo tekmo med Rusijo in Savdsko Arabijo ob 17.00, bo spregovoril tudi nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldo, znan tudi pod vzdevkom O Fenomeno. "Prva tekma svetovnega prvenstva je vedno nekaj posebnega. To je trenutek, ko ugotoviš, da se končno začenja to, na kar si čakal štiri leta. NIhče ne ve, kaj se bo v prihodnjih štirih tednih dogajalo, a vsi že zdaj vemo, da si bomo ta turnir za vedno zapomnili," je dejal svetovni prvak v letih 1994 in 2002.

