Skupina Fifth Harmony napoveduje ustvarjalni premor

Članice se bodo posvetile samostojnim karieram

19. marec 2018 ob 19:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Skupina Fifth Harmony je po šestih letih delovanja sporočila, da je prišel čas za ustvarjalni premor. Odločitev, da bodo začasno prenehala delovati, so dekleta sporočila na Twitterju.

"V teh trenutkih gledamo nazaj na vseh šest let, ki so minila od našega začetka v televizijski oddaji X-Factor, in ugotovile smo, kako daleč smo prišle v tem času, zato vse skupaj še bolj cenimo. Naše potovanje je bilo polno spominov in ne moremo niti povedati, kako zelo hvaležne smo. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili na tem posebnem potovanju!"

Zasedbo sestavljajo Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane in Ally Brooke, v izjavi pa so dodale, da so se za premor odločile, saj bodo zgolj s tem ostale zveste same sebi. "Potrebujemo premor od Fifth Harmony, da se posvetimo samostojnim projektom. Ta čas bi rade namenile iskanju novih izkušenj, ki jih bodo potem lahko prinesle nazaj v Fifth Harmony."

Do konca letošnjega leta imajo sicer napovedanih še nekaj koncertov, ki jih bodo kljub vsemu izpeljale in se jih veselijo, potem pa bo prišel čas za posvečanje samostojnim karieram.

Novica o ustvarjalnem premoru je prišla približno eno leto po tem, ko je skupino zapustila ena izmed članic Camila Cabello in se posvetila samostojni karieri.



Prvo ploščo Reflection so dekleta izdala leta 2015, leta 2016 pa ji je že sledila nova z naslovom 7/27. Ko jih je zapustila Cabellova, so avgusta lani izdale še tretjo z naslovom Fifth Harmony.

