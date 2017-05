Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veljal je za enega pionirjev tako imenovanega južnjaškega rocka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo rokerske legende Gregga Allmana

Ustanovni član skupine The Allman Brothers Band

28. maj 2017 ob 09:05

Washington - MMC RTV SLO

Rokerski svet je ovit v črno - v 69. letu starosti se je poslovil frontman skupine The Allman Brothers Band, Greg Allman.

Allman je umrl mirno na svojem domu v Savannahu v ameriški zvezni državi Georgia, so zapisali na uradni strani skupine.

Gregg Allman, vodilni pevec in klaviaturist ene najbolj uspešnih rokovskih skupin vseh časov, se je kot avtor podpisal pod številne uspešnice skupine, ki so bile stalnica na radijskih postajah - Whipping Post, It's Not My Cross to Bear in Midnight Rider so le nekatere med njimi. Skladba, po kateri je skupina najbolj znana, pa nosi naslov Jessica. Izdali so jo leta 1973 in je naslovna skladba avtomobilistične oddaje Top Gear.

Skupino, ki sta jo ustanovila brata Gregg in Duane Allman, so leta 1995 sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola. Kot je Gregg povedal v knjigi My Cross to Bear (v njej opisuje svoje življenje in elovanje v skupini), pa je bil na ceremoniji preveč pijan, da bi užival v njej. Imel je tudi težave z odvisnostjo od mamil.

Udarni so bili že prvi trije albumi skupine (The Allman Brothers Band, Idlewild South in At Fillmore East), nato pa je skupino doletela tragedija za tragedijo - leta 1971 je v nesreči z motorjem umrl bobnar skupine Duane, imel je 24 let. Leto pozneje pa je v nesreči z motorjem umrl še basist skupine Berry Oakley.

Greg Allman je bil poročen s Cher, pevka je na Twitterju izrazila žalost, obenem pa je delila skupno fotografijo.

D. S.