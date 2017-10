Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kanadski glasbenik je izgubil bitko z rakom. Foto: Reuters Med drugim so se mu poklonili tudi predstavniki NHL-a. Foto: Reuters Dodaj v

Smrt kanadskega pevca v jok spravila tudi premierja Trudeauja

Poslovil se je Gord Downie

18. oktober 2017 ob 19:12

Toronto - MMC RTV SLO, Reuters

Smrt kanadskega glasbenika Gorda Downieja, znanega po skladbah o kulturi, majhnih mestih in hokeju, je kanadskega premierja Justina Trudeauja tako prizadela, da se je med izjavo za novinarje zlomil.

53-letni glasbenik je bil že leta 2015 diagnosticiran z neozdravljivim rakom na možganih, umrl pa je v noči s torka na sredo v družinskem krogu.

Trudeau je v izjavi pojasnil, da je iz pesmi "najboljšega tekstopisca v Kanadi" pogosto črpal moč in navdih. Leta 2016 se je Downieju na zadnjem koncertu celo pridružil na odru in to priložnost izkoristil za poklon njegovi celotni karieri. "Naša država je brez Gorda Downieja vredna manj," je še dejal v izjavi.

Downieju so se zahvalili tudi predstavniki lige NHL, ki so zapisali, da je njegova glasba predstavljala glasbeno podlago prevozov na treninge, tekme in dogajanja v garderobah po celotni Kanadi. "Hokej je bil vedno del tebe in ti boš vedno del hokeja."



Glasbenik je bil sicer znan po divji odrski prezenci in tem, da se je sredi pesmi pogosto ustavil in povedal kakšno dolgo zgodbo. Bil je član skupine The Tragically Hip, ki je bila ustanovljena v 80. letih prejšnjega stoletja, njene korenine so segale v blues in rock, priljubljenost pa je dosegla tako na klasičnih kot na alternativnih radijskih postajah.



Skupina se je po Downiejevi diagnozi odpravila na poslovilno turnejo, njihov zadnji koncert v mestu Kingston pa so označili za državno proslavo.



"Hvala vsem, ki ste ga v vseh teh letih spoštovali in občudovali - to ga je že od nekdaj navduševalo in te občutke je zdaj vzel s seboj ter se z njimi sprehaja med zvezdami," je zapisala Downiejeva družina.

P. B.