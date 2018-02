Sprehod skozi zgodovino Eme: Od Rebeke v "alufoliji" do čedalje mlajše Tanje Ribič

Voditelj Vid Valič o preteklih zmagovalcih

18. februar 2018 ob 13:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ema letos praznuje 25 let - Slovenci že četrt stoletja nastopamo na Evroviziji. In letošnji voditelj prireditve Vid Valič se je z veliko sarkazma sprehodil po zgodovini.

Prvi, ki so nas zastopali na Evroviziji, so bili leta 1993 1X Band s popevko Tih deževen dan - Valič, dežurni modni policist, ni mogel mimo živopisane srajce pevca Coleta Morettija, ki ga spominja na Froda iz Gospodarja prstanov. Ali pa na nezakonskega očeta Jana Plestenjaka.

Bolj ga je pomirila prelestna Darja Švajger z balado Prisluhni mi (1995) - Valič je bil takrat star 11 let in se je pevki zahvalil za družbo v svojih intimnejših uricah.

Regina (Dan najlepših sanj, 1996) ga je v jabolčno zeleni toaleti spomnila na Fiono iz Shreka, medtem ko je ob nastopu Tanje Ribič leta 1997 (Zbudi se) pripomnil, da je bilo to "prvič, ko je bila Tanja stara 29 let". Vili Resnik (Naj bogovi slišijo, 1998) ga je s svojo takratno pričesko spomnil nase, o ponovnem nastopu Švajgerjeve leta 1999 (Še tisoč let) pa dejal, da "je videti dobro tudi, ko je oblečena v zenf tubo".

Modna policija

Sicer pa se je Valič obregnil tudi ob oprave Nuše Derende ("čebelica Maja"), Rebeke Dremelj ("Alufolija bila tisto leto poceni ...") in Karmen Stavec ("Je bil pokrovitelj Huba Buba?"), obžaloval, ker samo Slovenci pošljejo na Evrovizijo transvestite, ki ne zmagajo (Sestre: Samo ljubezen, 2002), in si dobro privoščil tako Anžeja Dežana in Omarja Naberja kot tudi Duo Platin in Ansambel Roka Žlindre & Kalamari. Žal besede, zgolj ugodno mrmranje naslade, ni našel zgolj za Majo Keuc (Vanilija, 2011).

Celoten Valičev sprehod čez zgodovino Eme pa v spodnjem videu.

K. S.