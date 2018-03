Število festivalov na sotočju ostaja nespremenjeno

Soglasna odločitev svetnikov

28. februar 2018 ob 21:11

Tolmin - MMC RTV SLO, Radio Koper

Letos in prihodnje leto na sotočju Tolminke in Soče ne bo manj festivalov, temveč prav toliko kot lani - sedem, so soglasno odločili tolminski svetniki.

To je sicer le prehodno obdobje, število festivalov in festivalskih dni ter postopek za izbiro organizatorjev festivalov za prihodnja leta bo določal pravilnik, ki ga mora občinski svet sprejeti do marca prihodnje leto.

To in prihodnje poletje lahko tolminska občina za sotočje izda dovoljenje le za festivale, ki so bili organizirani že lani: Metaldays, Punk Rock Holiday, Overjam Reggae Festival, Motor City, Halamoye, Sajeta in Soča Outdoor Festival.

Glede na nedavno študijo vplivov festivalskega turizma se sicer občinski svetniki dolgoročno nagibajo k zmanjšanju števila festivalov oz. omejitvijo na junij in julij, o čemer pa ima Janez Leban iz organizacijske ekipe Sajeta pomisleke. "V Tolminu je glede na vremenske razmere za festival res tveganje ... je pa to najmanjše v juliju in avgustu."

Domačini festivale večinoma podpirajo

Čeprav je študija pokazala, da 92 odstotkov domačinov podpira festivale, imajo turistični ponudniki nekatere pripombe, povzema Mateja Leban z zavoda za turizem Dolina Soče. "Da bi se morali organizatorji držati predvsem omejitev glede hrupa, da ne traja celo noč - predvsem na samem sotočju - da je mir tudi v festivalskem kampu ponoči."

"Mi se bomo potrudili, da bomo upoštevali čim več, kar se bo seveda dalo, ampak dejstvo je, da mi upoštevamo vse smernice oz. odločbe, ki nam jih nalaga," odgovarja ena izmed organizatorjev Nika Brunet.

Tolminski svetniki so sicer sprejeli tudi sklep, da mora medobčinska uprava skupaj s policijsko postajo vsako leto pred začetkom prvega festivala pripraviti program spremljanja in izvajanja odločb ter pregledati prizorišče pred začetkom in po koncu posameznega festivala in da mora župan imenovati komisijo, ki bo skrbela za sporazumno reševanje morebitnih sporov v povezavi z organizacijo in izvedbo.

Mariša Bizjak, Radio Koper