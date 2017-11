Stone Temple Pilots na avdiciji izbrali novega pevca - Jeffa Gutta

V sredo so predstavili novo skladbo

20. november 2017 ob 10:22

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Grunge rockovska zasedba Stone Temple Pilots se na glasbeno prizorišče vrača z novim frontmanom Jeffom Guttom, ki so ga izbrali na avdiciji izmed 15.000 prijavljenih in ki je zaslovel z nastopom v X Factorju.

Ena vodilnih zasedb grungea v 90. letih je svoje ponovno rojstvo napovedala v sredo s pesmijo Meadow, obenem pa obljubila, da bo prihodnje leto izdala nov album.

Zasedba do zdaj ni imela sreče pri izbiri pevcev - prvi pevec skupine Scott Weiland je leta 2015 umrl na avtobusu med turnejo s svojim bendom The Wildabouts zaradi predoziranja s kokainom, alkoholom in amfetamini. Stone Temple Pilots so takrat sicer že sodelovali s pevcem Chesterjem Benningtonom, frontmanom skupine Linkin Park, ki pa se je leta 2015 odločil posvetiti zgolj delovanju v Linkin Park, julija letos pa je storil samomor.

Lani so Stone Temple Pilots na spletu objavili avdicijo za novega pevca. Izmed okrog 15.000 prijavljenih so izbrali 41-letnega Jeffa Gutta iz kalifornijske numetalne skupine Dry Cell, poroča AFP.

Gutt je za revijo Rolling Stone povedal, da mu je bil Weiland pevski vzor, odkar je slišal debitantski album Stone Temple Pilots Core iz leta 1992. Kitarist Dean DeLeo pa je za revijo povedal, da je Gutt sposoben nadomestiti Weilanda in skupino popeljati dalje v glasbenem smislu. "Ima bariton, prav tako pa je sposoben vstopiti v tenorski svet. On je pravi pevec," je dejal DeLeo.

Gutt se je širši javnosti predstavil v ameriškem X Factorju, ko je interpretiral skladbo Hallelujah Leonarda Cohena.

T. K. B.