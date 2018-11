Stormzy prvi grimeizvajalec na čelu festivala Glastonbury

Festival prvič potekal že leta 1970

17. november 2018 ob 09:03

London - MMC RTV SLO, STA

Prireditelji priljubljenega britanskega Glastonburyja so naznanili, da bo kot prvi grimeizvajalec v zgodovini glasbenega festivala na glavnem odru nastopil Stormzy.

Glasbenik je bil sicer že eden vodilnih izvajalcev letošnjega festivala Wireless, na Glastonburyju pa je nastopil že lani in predlani, a na dveh stranskih odrih.

Lanslo leto se je za britanske izvajalce grima zapisalo kot prelomno, saj so na enem izmed stranskih odrov festivala poleg Stormzyja, ki si je prislužil zgodnejši termin, med vrhunci večera nastopili člani kolektiva Boy Better Know.

Očitno pa je Stormzy s svojim lanskim nastopom prepričal organizatorja festivala Michaela in Emily Eavis, ki sta ga kot "enega najbolj vznemirljivih britanskih glasbenikov ta hip" povabila med glavne goste prihodnjega festivala, ki bo potekal od 26. do 30. junija 2019. Stormzy poslušalce osvaja z uspešnicami vse od izida debitantskega albuma Gang Signs and Prayer na začetku lanskega leta.

Vstopnice pošle v pol ure

Hkrati s tem, da bo prvi grimeizvajalec na čelu festivala Glastonbury, je Stormzy tudi prvi že znani veliki gost prihodnje leto. Sicer se šušlja, da bodo glavni oder zasedli tudi Madonna, Paul McCartney in Kylie Minogue, a organizatorji festivala, za katerega so vstopnice pretekli mesec razgrabili v pičle pol ure, informacij še niso potrdili.

Festival Glastonbury je prvič potekal leta 1970, takrat se ga je udeležilo 1.500 ljudi. Festival zdaj velja za enega največjih glasbenih festivalov na prostem, vsako leto pa ga gosti kmetija Worthy v Somersetu blizu Glastonburyja v južni Angliji.

A. P. J.