Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Sprva so prihajajoče projekte nameravali opustiti, po tehtnem premisleku pa so se odločili, da bodo dokončali, kar so začeli. Foto: Reuters Zasedbi The Cranberries se je pridružila pri rosnih osemnajstih letih. Foto: Reuters Sorodne novice Umrla je Dolores O'Riordan, pevka skupine The Cranberries Dodaj v

The Cranberries bodo kljub smrti pevke izdali novo ploščo

Dolores vokale posnela pred smrtjo

10. marec 2018 ob 09:58

London - MMC RTV SLO, STA

Irska zasedba The Cranberries namerava kljub nenadni smrti pevke Dolores O'Riordan dokončati in do začetka leta 2019 tudi izdati novo studijsko ploščo.

Člani skupine upajo, da bodo ploščo, za katero je pevki vokale uspelo posneti pred smrtjo, dokončali in potem izdali v začetku leta 2019, poleg tega pa bodo nadaljevali tudi projekt ponovne izdaje debitantskega albuma z naslovom Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, s katerim bodo zaznamovali 25. obletnico izida.

Ta projekt so po smrti pevke začasno ustavili, potem pa so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da so se po tehtnem premisleku odločili, da bodo dokončali, kar so začeli.

Debitantska plošča iz leta 1993 je doživela mednarodni uspeh, predvsem zaradi pesmi Linger, prodali pa so jo v več kot 40 milijonih izvodih. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bo prenovljena izdaja vključevala tudi neobjavljeni material iz tistega časa.

Lani izdali akustično ploščo

Zasedba je sicer lani izdala akustičen album Something Else in napovedala koncertne datume po Evropi, Veliki Britaniji in ZDA, a so jo bili nato primorani odpovedati zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja pevke. Takrat so zapisali, da so za odpoved krive težave, povezane s hrbtenico.

Dolores O'Riordan so 15. januarja letos našli mrtvo v hotelu v Londonu, kjer se je skupina mudila na snemanju. Skupini The Cranberries se je pridružila leta 1990, stara rosnih 18 let. Z njo pred mikrofonom so postali ena največjih irskih skupin v devetdesetih, nekateri mediji pa so jih označili celo za največji irski izvozni produkt po U2.

P. B.