TLC na misiji: obuditev že skoraj pozabljenih časov

Članici tik pred izidom novega albuma

10. junij 2017 ob 21:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Skupina TLC teče (domnevno) svoj zadnji krog - bolje rečeno preostali članici Tionne "T-Boz" Watkins in Rozonda "Chilli" Thomas. Z izidom singla Way Back ob spremljavi Snoop Dogga napovedujeta izid novega albuma.

Nov studijski izdelek bo prispel dobrih 15 let po smrti najbolj razvpite članice skupine Lise "Left Eye" Lopez leta 2002. Sredstva za izid sta T-Boz in Chilli zbirali kar preko platforme za množično financiranje Kickstarter in s pomočjo donatorjev (med njimi je bila celo Katy Perry) zbrali več kot 380.000 evrov.

Vrnitev TLC ima posebno težo - tudi zato, ker članici skupine vztrajata, da sta tik pred izdajo svojega zadnjega skupnega albuma. Toda svet se je spremenil, od kar so tri mlada dekleta iz Atlante leta 1991 burile duhove s pojavljanjem v širokih hlačah in jaknah polepljenimi s kondomi.

Njihova vizualna podoba je nadgrajevala besedila skladb, v katerih so se spopadale s temami, kot so kontracepcija, varanje in pomenom mlade, samozavestne in igrive ženske. Koncept "dekliške skupine", ki je nastal v 60. letih prejšnjega stoletja so ponesle na novo raven. S tem pa so postavile temelje za nastanek skupin, od Destiny's Child in vse do Little Mix. Dejstvo, da so v tem procesu osvojile tudi štiri grammyje, ni škodilo k dosegi tega cilja.

TLC so, kot so ugotavljali na portalu Noisey, v letu 2017 znane po dveh singlih - No Scrubs in Waterfalls. A zgodovine skupine še zdaleč ni moč zreducirati na dve skladbi. Skupino so močno zaznamovali dogodki izven snemalnih studijev in koncertnih dvoran. Leta 2002 je pri 30. letih svoje življenje zgubila Left Eye v letalski nesreči, ki še danes buri duhove. Njihovo delovanje pa so tudi močno zaznamovale finančne težave, zaradi katerih so morale članice razglasiti osebni stečaj.

Toda skupina TLC je preživela preizkus časa in se za razliko od umetno sproduciranih dekliških skupin obdržala do danes, ko sta se T-Boz in Chilli znova vrnili na odre. Svojo turnejo sta začeli na Otoku. Kot so zapisali recenzenti so jih osebne in poslovne preizkušnje samo okrepile. "T-Boz z nasmeškom suvereno osvaja občinstvo s svojim globokim glasom, medtem ko se ob pogledu na Chilli v širokih hlačah in kratkem topu zdi, kot da se ni nikoli postarala," so zapisali na Noiseyju.

Z novimi skladbami nimata namena, da bi na novo postavljali temelje skupine, toda spretno jezdita val nostalgije. Hkrati je za T-Boz in Chilli veter na mlin tudi trenutno stanje v popglasbi. Marca je Ed Sheeran moral kot avtorje za skladbo Shape of You podpisati tudi pisce uspešnice No Scrubs (v izvedbi TLC) zaradi neverjetne podobnosti med njima.

Klavdija Kopina