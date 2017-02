TLC pred izidom albuma, ki so ga podprli oboževalci na Kickstarterju

Nov album TLC na policah junija

28. februar 2017 ob 17:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po dveh letih, odkar sta Tionne Watkins – T-Boz in Rozonda Thomas – Chilli napovedali, da bosta pod imenom TLC izdali peti in hkrati zadnji album te skupine, prihaja poslastica za oboževalce.

Šestnajst let po tem, ko so članice skupine TLC natisnile več tisoč imen svojih oboževalcev v knjižici albuma FanMail (za katerega so pozneje prejele grammyja), sta se T-Boz in Chilli znova obrnili k svojim oboževalcem. Pred slabima dvema letoma sta začeli zbirati denar na platformi Kickstarter.

Watkinsova in Thomasova sta si postavili cilj, da do 19. februarja 2015 zbereta 150.000 ameriških dolarjev (oz. okoli 131.000 evrov), s čimer bosta pokrili stroške snemanja. Končni znesek ju je na koncu presenetil, saj sta zastavljeni cilj presegli že v prvem tednu zbiranja.

Toda samo snemanje se je zavleklo. "T-Boz in Chilli sta želeli posneti ploščo, na katero bosta ponosni, in se nista zadovoljili z nič manj od tega - včasih ne moreš prehitevati umetnosti," je dejal njun menedžer Bill Diggins.

Naslednik albuma 3D, ki sta ga članici izdali leta 2002, sedem mesecev po smrti tretje članice zasedbe Lise Lopes – Left Eye, bo prišel na prodajne police junija. Po smrti Lopesove v avtomobilski nesreči leta 2002 so se številni spraševali, ali bo lahko skupina obstala brez MC-jevke in pevke. Odločilni korak k novemu snemanju je bila izdaja avtobiografskega filma CrazySexyCool: The TLC Story iz leta 2013, pod katerega sta se podpisali kot ekskluzivni producentki. Toda film je požel precej slabe kritike, kar je bila posledica slabe igre glavnih igralk.

Leto 2013 pa je bilo tudi leto, ko sta članici skupine po desetih letih izdali nov singel. T-Boz in Chilli se bosta lotili snemanja novega albuma kot poklon nekdanji članici, toda že pred dvema letoma sta opozorili oboževalce, naj ne pričakujejo še nikoli izdanih posnetkov Lopesove.

K. K.