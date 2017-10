Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rag'n'Bone Man se bo prvič predstavil slovenski publiki. Foto: Organizator Pevec je zaslovel s svojim izjemnim glasom ter spajanjem rapa z bluesom. Foto: Organizator

V Slovenijo prihaja Rag'n'Bone Man z uspešnico Human

Majski koncert v Hali Tivoli

3. oktober 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

5. maja bo v ljubljanski Hali Tivoli v sklopu svoje levropske turneje nastopil britanski zvezdnik Rag'n'Bone Man, najbolj znan po svoji uspešnici Human.

Rory Graham, kot je pravo ime glasbenika, turnejo Grand Reserve Tour začenja februarja v Franciji, nastopil pa bo v 20 evropskih državah, vključno s Slovenijo.

32-letni dobitnik nagrad brit in echo bo predstavljal pesmi s svoje večkrat platinaste plošče Human, med njimi tudi naslovno skladbo Human in uspešnico Skin.

Human je v osmih državah dosegla platinasto naklado in se je na vrhu lestvice European Airplay obdržala pet tednov, prvo mesto je dosegla tudi na glasbeni platformi iTunes in še v 48 državah po svetu.

Kombinacija rapa in bluesa

Izjemen uspeh hita Human ni naključje, saj Rag’n’Bone Man že več let brez predaha nastopa na odrih po vsem svetu. Začel je kot petnajstletnik in repal predvsem v svojem rojstnem kraju Uckfield v Angliji. Šele ko ga je oče spodbudil, naj začne nastopati v lokalnih blues klubih, je poleg repanja odkril tudi svoj pevski talent.

Kombinacija obojega ga je naredila drugačnega, kar so opazili tudi pri hip-hop skupini The Rum Comitee, ki je redno nastopala v londonskem Brixtonu. Sodelovanje in nastopanje z njimi mu je prineslo prepoznavnost, ki jo je nadgradil z dvema EP-izdajama Blues Town in Wolves and Disfigured. Kljub temu, da je bil novinec na sceni, je hitro pridobil zvesto in gorečo publiko.

Ljubljenec kritikov in poslušalcev

Do zdaj je Rag'n'Bone Man prejel dva brita in postal prvi izvajalec, ki je v enem letu dobil tako nagrado za novinca leta kakor tudi nagrado po izboru britanskih glasbenih kritikov. Razprodal je turneje po Angliji in drugod po Evropi, med drugim je na koncertih v legendarni dvorani O2 Brixton Academy v Londonu nastopil kar tri večere zapored.

Videli smo ga tudi v številnih televizijskih šovih kot so The Graham Norton Show, Comic Relief, Later with Jools Holland, The Jimmy Fallon Show, and The Ellen DeGeneres Show.

Prvih 200 vstopnic za ljubljanskikoncert bo na voljo po ceni 35 evrov, redna cena bo 39 evrov, na dan koncerta pa 45 evrov.

K. S.