Video: Avsenikova Otoček sredi jezera zadonela iz 600 harmonik

Srečanje harmonikarjev ob Blejskem jezeru

21. maj 2017 ob 20:52

Bled - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Dve leti po smrti Slavka Avsenika se je na petem srečanju na Bledu zbralo 600 harmonikarjev in v en glas zaigralo njegovo skladbo Otoček sredi jezera.

Bled je bil danes v znamenju harmonike, prišlo je več sto harmonikarjev iz Slovenije, pa tudi Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije in Združenih držav Amerike.

Točno opoldne so se razporedili okoli Blejskega jezera in skupaj že tradicionalno zaigrali "blejsko odo", skladbo Otoček sredi jezera, nato sta zadoneli še Na Golici in Čebelar, sledila pa je še povorka po glavni promenadi.

Letošnje srečanje je bilo rekordno po številu harmonik, v imenu organizatorjev pa je blejski podžupan Toni Mežan zatrdil, da se bo šestega srečanja harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ki bo 20. maja 2018, udeležil tudi ansambel Saša Avsenika, kar naj bi privabilo še več harmonikarjev.

Otoček sredi jezera je kot prva velika plošča Ansambla bratov Avsenik izšla leta 1968 pri takrat nastali založbi Helidon:

Otoček sredi jezera,

gori pa cerkvica.

Na sivi skali grad stoji,

Bled v soncu ves žari.

Z otoka poje stari zvon

bim bam bim bam bim bom,

na Kranjskem lepš’ga kraja ni,

hej, Bled prekrasen si!

Povem ti staro pravljico,

morda ne veš za njo:

Če fanta si želi dekle,

naj tja na otok gre.

Ko zvon ji stari zadoni,

želja se izpolni ji.

Mogoče pravljica drži,

poskusi kdaj še ti.

T. H.