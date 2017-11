Video: Na otroški Evroviziji slavila ruska predstavnica

Sodelovalo je šestnajst držav

26. november 2017 ob 18:38

Tbilisi - MMC RTV SLO

14-letna Polina Bogusevič je s pesmijo Krila (oziroma v izvorniku Krylya) Rusiji priborila zmago na otroški Evroviziji, ki je potekala v prestolnici Gruzije.

Na letošnjem izboru je sodelovalo šestnajst držav, poleg Rusije še Albanija, Armenija, Avstralija, Belorusija, Ciper, Gruzija, Irska, Italija, Makedonija, Malta, Nizozemska, Poljska Portugalska, Srbija in Ukrajina. O zmagovalcu je odločalo glasovanje ljudstva (ki je prvič potekalo preko spleta in zaradi česar je bila stran nekaj časa nedostopna) in glasovi strokovne žirije.

Po izboru stroke je slavila gruzijski predstavnik Grigol Kipšidze s skladbo Voice of the Heart, preko spletnega glasovanja pa so slavili nizozemski predstavniki Fource s skladbo Love Me.

A v skupnem seštevku je zmaga odšla v roke Bogusevićevi. Zveza EBU pa je medtem že odločila, da bo naslednje leto otroška Evrovizija potekala v Minsku. Slovenija je na izboru sodelovala dvakrat. Leta 2014 je Ula Ložar osvojila 12. mesto, leto za njo pa Lina Kuduzović tretje mesto.

K. K.