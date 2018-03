Video: Prav posebno darilo za 8. marec - v DZ-ju pela Werner in Slavko Ivančić

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Slavko Ivančić, Werner in Milan Brglez so po središču prestolnice delili rdeče nageljne. Foto: Facebook

Koncert sta pripravila na povabilo predsednika DZ-ja

8. marec 2018 ob 12:07,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaposlene in obiskovalce Državnega zbora je zjutraj pričakalo nenavadno presenečenje - minikoncert, za katerega sta poskrbela znana domača glasbenika Slavko Ivančić in Werner.

Na povabilo predsednika Državnega zbora Milana Brgleza sta ob osmem marcu, mednarodnem dnevu žensk, znani primorski glasbenik Slavko Ivančić in priljubljeni Werner Brozović, avlo državnega zbora spremenila v koncertni oder in tamkajšnje zaposlene za kratek čas zabavala z glasbo.

Ivančić je tako zaigral na klavir, Werner pa je skupaj z damami zapel ponarodelo Dan ljubezni in svojo uspešnico Tu je moj dom.

Po glasbeni popestritvi osmomarčevskega jutra je vse dame predsednik DZ-ja še pogostil s kavo, sokom in piškoti, ki jih je, kot so nam pojasnili v Državnem zboru, plačal iz lastnega žepa. "Drugi stroški niso nastali," so nam še zagotovili v parlamentu.

Pozneje se je trojica odpravila po prestolnici in mimoidočim delila rdeče nageljne. "Z rožicami smo mnogim polepšali dan. Drage moje dame vse lepo za vaš praznik. Hvala za povabilo predsedniku državnega zbora. Čim več lepih in dobrih dejanj," je ob tem na Facebooku zapisal Werner.

Videoposnetka nastopa in fotografije deljenja nageljnov je Werner objavil tudi na svojem profilu na Facebooku. Ogledate si ju lahko spodaj.

