18 mesecev po smrti mame zbolel še zvezdnikov oče

Težki časi za Louisa Tomlinsona

15. maj 2018 ob 21:42

London - MMC RTV SLO

18 mesecev po tem, ko je nekdanjemu zvezdniku fantovske skupine One Direction zaradi levkemije umrla mama, je za rakom zbolel še oče.

49-letni Troy Austin je že prestal operacijo, s katero so mu odstranili tumor in okreva. Za medije je pojasnil, da ima občutek, da je za rakom zbolel zaradi dolgoletnega kajenja in popivanja. "Ne morem kriviti ničesar drugega. Vsak dan sem pokadil skoraj 25 cigaret in spil šest do osem pločevink piva," je dejal. "Poleg tega pa so bile grozne tudi moje prehranjevalne navade, saj sem jedel ogromno hitre hrane."

Dodal je, da je včasih tudi po več dni hkrati preživel brez hrane, v tem času pa je zgolj "pil in kadil". "Pil sem za praznovanje dobrih dni in za spopadanje s slabimi. Ne glede na to, kaj se mi je v življenju zgodilo, sem za rešitev izbral pijačo." Poleg tega je med dejavnike uvrstil tudi stres, saj je v letu 2017 izgubil tako mamo kot ljubljenega psa.

Upa, da bo zaradi bolezni lahko življenje obrnil na bolje, pomembno pa se mu zdi predvsem to, da po petih letih brez kakršnega koli stika popravi odnos s sinom. "Zelo vesel bi bil, če bi Louis stopil v stik z menoj."

Kot poroča ameriški tabloid People, so se za komentar obrnili tudi na medijskega predstavnika Louisa Tomlinsona, a za zdaj še niso dobili nikakršnega odgovora.

Tomlinsonova mati Johannah Deakin je sicer decembra 2016 v 44. letu starosti izgubila boj z levkemijo. Glasbenik je imel z njo zelo dober odnos, močno pa jo je januarja istega leta razveselil tudi s prvim vnukom Freddiejem Reignom. "Z veliko žalostjo sporočamo, da se je družina v zgodnjih jutranjih urah 7. decembra poslovila od Johannah," so takrat zapisali v izjavi. "Pred nekaj meseci je zbolela za zelo agresivno obliko levkemije, ki je zahtevala takojšnje in agresivno zdravljenje. Prosimo vas, da spoštujete zasebnost družine v tem težkem času."

P. B.